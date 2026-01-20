FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POZAMAŠNE SVOTE /

Ovako se da štedjeti: Pogledajte što sve Vujčić ima u imovinskoj kartici

Iz Zagreba uskoro odlazi u Frankfurt. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izabran je za potpredsjednika Europske središnje banke. A druga najviša dužnost u Europskoj središnjoj banci, uz priznanje i čast, Vujčiću donosi i najmanje tri puta veću plaću koja je i dosad bila izuzetno izdašna. Do sada je kao guverner Hrvatske narodne banke na mjesec primao 7835 eura - kako je prijavio u posljednjoj Imovinskoj kartici. 

A kad u lipnju postane potpredsjednik Europske središnje banke minimalna mjesečna neto plaća će mu biti oko 18 tisuća eura, ali uz nju još ima pravo i na naknadu za stanovanje i obrazovanje djece kao i za druge troškove što će dodatno povećati njegova primanja. Uz plaću sada zarađuje i 27.600 eura na godinu od nesamostalnog rada i edukacijske djelatnosti. Uštedio je 257.116 eura, a vlasnik je dionica Atlantik grupe i Magme

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
20:35
RTL Danas
Boris VujčićHnbEuropska Središnja BankaImovinska KarticaštednjaPlaća
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx