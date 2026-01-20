Ovako se da štedjeti: Pogledajte što sve Vujčić ima u imovinskoj kartici

POZAMAŠNE SVOTE /

Iz Zagreba uskoro odlazi u Frankfurt. Guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić izabran je za potpredsjednika Europske središnje banke. A druga najviša dužnost u Europskoj središnjoj banci, uz priznanje i čast, Vujčiću donosi i najmanje tri puta veću plaću koja je i dosad bila izuzetno izdašna. Do sada je kao guverner Hrvatske narodne banke na mjesec primao 7835 eura - kako je prijavio u posljednjoj Imovinskoj kartici.

A kad u lipnju postane potpredsjednik Europske središnje banke minimalna mjesečna neto plaća će mu biti oko 18 tisuća eura, ali uz nju još ima pravo i na naknadu za stanovanje i obrazovanje djece kao i za druge troškove što će dodatno povećati njegova primanja. Uz plaću sada zarađuje i 27.600 eura na godinu od nesamostalnog rada i edukacijske djelatnosti. Uštedio je 257.116 eura, a vlasnik je dionica Atlantik grupe i Magme