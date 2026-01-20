Pokorili su sve! Hoće li izazvati nelagodu zbog odnosa Hrvata i Srba? 'Svadba' dobiva i nastavak

REDATELJ OTVORENO /

Večeras je pretpremijera filma Svadba, najnovije komedije koja je postigla povijesni uspjeh hrvatske kinematografije! U pretprodaji je prodano više od 40 tisuća ulaznica, što je najviše ikad u hrvatskim kinima.

Nadmašen je i rezultat najvećih blockbustera koji su se godinama smatrali nedostižnima – primjerice Star Warsa, za koji je u pretprodaji prodano 25 tisuća ulaznica. Osim odlične glumačke ekipe, publiku je, čini se, osvojila i radnja.

Redatelj i scenarist Igor Šeregi donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok mu istodobno kćer koja studira u Londonu javlja da je trudna sa sinom srpskog ministra. To naravno pokreće niz obiteljskih, političkih i komičnih zapleta.

Bitorajac: 'Lagana nervozica'

Reporterki RTL-a Danas, Maji Lipovšćak Garvanović, detalje su otkrili redatelj i glavni glumac.

Glumac Rene Bitorajac bio je prva osoba koja je vidjela scenarij i odmah pristala glumiti. Povodom večerašnje pretpremijere priznao je da osjeća blagu nervozu zbog reakcija publike, budući da su u pretprodaji sve karte rasprodane, a gledatelji još nisu vidjeli film.

"Lagano nervozica, vidjet ćemo reakcije iz prve ruke, još ne znamo. U pretprodaji su prodane sve karte, još nisu vidjeli film a mi se večeras veselimo čuti njihova mišljenja. Dok sam snimao film bilo je improvizacije, ali sve je bila dogovorena improvizacija prije samog kadra. Redatelj je taj koji dopušta ili ne, ali mi smo ti da predložimo. Lijepa lokacija, dobro vrijeme, dobra ekipa i dobar scenarij – sve se potrefilo na snimanju Svadbe," rekao je Bitorajac.

Redatelj o Svadbi 2

Redatelj Igor Šeregi osvrnuo se na pitanje hoće li film izazvati nelagodu zbog odnosa između Hrvata i Srba. "Ne. Mislim da smo podjednako uvrijedili jedne i druge i da će se naučit prvo smijat sebi, a onda onom drugom,“ rekao je.

Šeregi je prokomentirao i vlastito iskustvo u vezi s filmom: „Pa jesam, malo kao neka razina pripreme koja je bila za film bila je istovjetna, čak i u isto vrijeme i za moju privatnu svadbu. Čak su se poklapali neki termini, bilo je pitanje dal ćemo stići završiti film prije nego krene moja svadba, što je bila razlika u 5 dana.“

Upitan o nastavku filma, Šeregi je otkrio da će radnja Svadbe 2 također pratiti odnose koji su se pokazali zanimljivima publici.

"Mogu s ponosom reći da je Hrvatski audiovizualni centar već podržao Svadbu 2 u razvoju scenarija financijski i radnja se nastavlja. Ima još nekih nezatvorenih pitanja.“