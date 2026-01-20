Kako do pobjede protiv Šveđana? Šoštarić otkrio zašto je u reprezentaciji prava obiteljska atmosfera

Europsko prvenstvo u rukometu raspliće svoju prvu fazu u kojoj se filtriraju one najbolje reprezentacije za drugu fazu natjecanja.

Hrvatska svoj okršaj ima sutra protiv Švedske uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo, a uživo se iz Malmoa za RTL Danas javila Maja Oštro Flis.

"Nekoliko stotina hrvatskih navijača već je danima u Malmou. Stiže i pojačanje iz Splita, Imotskog, Švicarske i okolnih švedskih okolnih gradova. Arena ima kapacitet od 12.000 sjedećih mjesta, a ostalo je još nešto manje od 2000 ulaznica u prodaji. Vodit će se sigurno tijesna borba ne samo na terenu već i na tribinama. Šveđana će biti itekako puno, ali znamo kakvi su naši navijači."

Kakve su vijesti iz stožera? Jesu li svi zdravi i što spremaju Švedskoj?

"Najvažnmije je da na krilima pobjede protiv Nizozemske vlada dobra atmosfera i da su svi zdravi."

Mario Šoštarić najavio je rukometni derbi.

"Sutra nas čeka ta utakmica koju smo svi tako iščekivali i nadali se da će odlučivati o prijenosu bodova u drugi krug. I evo tu je, a mi smo spremni. Znamo što nas čeka. Igramo protiv domaćina na njegovom terenu, ali mi se iz utakmice u utaikmcu dižemo i izgledamo bolje na terenu. Tako da jedva čekamo."

Traje nabrijavanje

Sigurno poznate veliki broj igrača Švedske, ali itekako dobro znate i izbornika koji je vaš trener u Pick Szegedu.

"Da, evo prošao je tu maloprije. Rekao sam mu da ne sluša jer nećemo odavati neke taktike. Reprezentacija im je stvarno vrijedna poštovanja. Znam da imaju veliki pritisak. Onako kako je bilo nama prošle godine. Očekuje se od njih da pobjeđuju, ali mi smo tu da ih spriječimo. Još smo mi ranije imali ta neka prepucavanja zbog ove utakmice dok smo bili u klubu, a tako je i sad jer se sretnemo u prolazu u hotelu ili negdje pa nastavimo s prepucavanjima. Traje to neko nabrijavanje."

Kako onda protiv Švedske? Domaćini su, a pobjeda je važna zbog prijenosa tih bodova.

"Da, bit će sigurno jako teško. Imaju jako brzu reprezentaciju. Na svim poziicjama po dva odlična igrača, ali imamo i mi. I nas se dosta toga pita."

Već nakon prve dvije utakmice vidjeli smo puno emocija i nervoze. Tu su i mladi igrači. Kao da smo svašta proživjeli. Kako se vi osobno osjećate na ovom prvenstvu?

"Svi se osjećamo odlično i sve je odlično s mladim igračima. Jučer je Raužan odigrao utakmicu kao da je već deset godina u reprezentaciji. Za svaku pohvalu. Stvarno smo svi kao obitelj u reprezentaciji."

Neka hrvatska obitelj pobijedi Šveđane, a sve možete pratiti na RTL-u i platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića