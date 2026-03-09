FREEMAIL
GUŠTI SU GUŠTI /

Džeko u slobodno vrijeme gleda derbi Dinama i Hajduka

Foto: KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia

Osim Vječnog derbija, Džeko je gledao još dvije utakmice pa je razumno reći kako ga ljubav prema nogometu još nije napustila

9.3.2026.
14:04
Sportski.net
KROEGER/RHR-FOTO/imago sportfotodienst/Profimedia
Mnogi se nogometaši nakon što dođu kući žele odmoriti od nogometa. Neki poput Garetha Balea igraju golf, neki ribare, a ovi mlađi igraju igrice.

Edinu Džeki pak ne treba odmor od nogometa. Legendarni Bosanski dijamant je u petak donio pobjedu svom Schalkeu protiv Arminije Bielefeld, a u nedjelju je odmarao tako što je gledao najveću utakmicu hrvatskog nogometa - Vječni derbi. Između ostalog.

Naime, Džekina supruga Amra objavila je sliku kako Džeko istovremeno gleda tri utakmice - jedna od kojih je upravo ona Dinama i Hajduka - kluba s kojim je Džeko bio povezivan.

Foto: Screenshot/Instagram: amradzeko

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Hajduka se opraštaju od titule, ali poručuju: 'Riba smrdi od glave'

Edin DžekoVjecni DerbiDinamoHajduk
