Džeko u slobodno vrijeme gleda derbi Dinama i Hajduka
Osim Vječnog derbija, Džeko je gledao još dvije utakmice pa je razumno reći kako ga ljubav prema nogometu još nije napustila
Mnogi se nogometaši nakon što dođu kući žele odmoriti od nogometa. Neki poput Garetha Balea igraju golf, neki ribare, a ovi mlađi igraju igrice.
Edinu Džeki pak ne treba odmor od nogometa. Legendarni Bosanski dijamant je u petak donio pobjedu svom Schalkeu protiv Arminije Bielefeld, a u nedjelju je odmarao tako što je gledao najveću utakmicu hrvatskog nogometa - Vječni derbi. Između ostalog.
Naime, Džekina supruga Amra objavila je sliku kako Džeko istovremeno gleda tri utakmice - jedna od kojih je upravo ona Dinama i Hajduka - kluba s kojim je Džeko bio povezivan.
