Džeko u slobodno vrijeme gleda derbi Dinama i Hajduka

Mnogi se nogometaši nakon što dođu kući žele odmoriti od nogometa. Neki poput Garetha Balea igraju golf, neki ribare, a ovi mlađi igraju igrice.

Edinu Džeki pak ne treba odmor od nogometa. Legendarni Bosanski dijamant je u petak donio pobjedu svom Schalkeu protiv Arminije Bielefeld, a u nedjelju je odmarao tako što je gledao najveću utakmicu hrvatskog nogometa - Vječni derbi. Između ostalog.

Naime, Džekina supruga Amra objavila je sliku kako Džeko istovremeno gleda tri utakmice - jedna od kojih je upravo ona Dinama i Hajduka - kluba s kojim je Džeko bio povezivan.

Foto: Screenshot/Instagram: amradzeko

