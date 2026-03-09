Dinamo je 'svemirski brod' za Hajduk i SHNL, a u velikom derbiju dogodilo se nezamislivo

Dinamo je na gostovanju kod Hajduka na Poljudu stigao do pobjede 1-3 i velikih +10 na prvenstvenoj tablici. Tih deset bodova vjerojatno je Dinamu dovoljno za novi naslov prvaka, a ova je pobjeda potvrdila nekoliko stvari.

Vidović je prava 'desetka'

Glavni poučak Dinamove pobjede jest da je Gabriel Vidović zaslužio nositi desetku na leđima. Nakon lošije jeseni mladi se Dinamov veznjak sjajno snašao u ovom proljetnom dijelu sezone i preuzeo konce igre. Već je četvrtu prvenstvenu utakmicu zaredom Vidović bio fenomenalan. Prvo je poluvrijeme osobito bilo teško za mladog Hodaka kada mu je Vidović nekoliko puta "prodao tunel".

Ništa manje efikasan nije bio Vidović ni s iskusnijima, pa je tako istu stvar radio i stoperima Hajduka, dok je također uspio natjerati Huga Guillamona na žuti karton. Sve u svemu "utakmica za deset" za Dinamovu desetku.

Beljo može biti Petković

Druga stvar koja može veseliti Dinamove navijače je ta da je Dion Drena Beljo pokazao da nije "samo" golgeter. Nekoliko je puta Dinamov igrač sjajno predriblao svoje čuvare, sjajno je čuvao loptu i bio podobna meta za Livakovićeve duge lopte. Uz to je bio i asistent za drugi pogodak, pa se može reći da je Beljo pokazao kako može obavljati sve funkcije koje je obavljao Petković. Jedino što mu fali je doza lucidnosti, koja peta tu i tamo. Dribling i asistencije već ima.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Dinamova obrana je beton

Treći poučak je kvaliteta Dinamove obrane koja iz utakmice u utakmicu pokazuje da je za HNL prilike nekoliko razina iznad svih. Iako joj je Hajduk uspio zabiti pogodak, on je bio dosta sretan i spretan. Osim tog jednog detalja, "plavi zid" je bio neprobojan. Scott McKenna je još jednom odnio većinu duela, ali generalno nije imao previše posla.

Njegov partner Sergi Dominguez je pak često bio napadan i, osim par manjih detalja, odradio je posao besprijekorno. Španjolac se s velikom lakoćom nosio s napadima Hajduka, imao je nekoliko sjajnih reakcija, a najviše se pamti ona u 27. minuti kada je sjajno uklizao ispred Noe Skoke koji se našao u pat poziciji ispred Livakovića. Kada tome dodamo i već standardno sjajne ofenzivne zadaće, možemo reći da Španjolac konkurira za igrača momčadi.

Na bekovskim pozicijama Hajduk je imao problema s Brunom Godom koji je uz Vidovića i McKennu sjajno zatvorio lijevu stranu. Jedina slaba točka u Dinamovoj obrani bila je desna strana gdje su Šimun Hrgović i Ante Rebić nekoliko puta uspjeli nasamariti Morisa Valinčića i doći do situacije za ubačaj ili šut.

Podrška treneru se (ponekad) isplati

Veliki doprinos Dinamovoj pobjedi dao je i trener Mario Kovačević koji je sjajno postavio svaki aspekt igre. Nakon utakmice Kovačević je zahvalio predsjedniku Dinama Zvonimiru Bobanu i rekao kako je pobjeda protiv Hajduka "pobjeda Bobana i kluba koji je stao iza njega".

Te riječi Dinamova trenera "drže vodu". Mnogi bi smijenili trenera nakon prvog neuspjeha, a nije da ih u studenom i prosincu Kovačević nije imao. Ali vodstvo kluba je stalo iza svog trenera i rezultati toga su evidentni. U 2026. Dinamo je u HNL-u odigrao sedam utakmica. Od toga ih je dobio šest uz gol-razliku 21-4.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

I upravo preko Kovačevića, koji je dobio povjerenje, dolazimo do Gonzala Garcije čija se smjena sada zaziva. Trener Hajduka je loše postavio ovu utakmicu, već neko vrijeme traje tihi, ali očiti rat s Markom Livajom, a rezultati su utihnuli. Mnogi zazivaju smjenu, a pitanje je ima li ona smisla.

Naime, Hajduk nije imao istog trenera dulje od 365 dana još od Igora Tudora u prvom mandatu. Tudor je tada preuzeo klupu u travnju 2013., a napustio ju je u veljači 2015. Pomalo nevjerojatno zvuči da je od tada do danas Hajduk imao, što privremenih, što stalnih, 25 trenera.

Je li smjena Garcije rješenje ili treba pustiti urugvajsko-španjolskog trenera da radi svoj posao — tek treba vidjeti, ali ono što je sigurno jest da Hajduk do sada nikada nije probao imati dugoročnu viziju. Možda je vrijeme da proba.

Hajduku trebaju pojačanja

Iz hajdučke perspektive bilo je jasno da im trebaju pojačanja. Razina igre u Hajdukovoj obrani bila je na razini juniora, što je potvrdio i Branko Ivanković u intervjuu za naš portal. Greške koje su radili svi u obrani, a osobito Ron Raçi, nedopustive su i Hajduk mora na ljeto dovesti barem jednog defenzivca ako želi biti konkurentan.

Od glavnih grešaka ističemo greške kod prvog i trećeg gola Dinama. U napadu kod prvog gola desna strana Dinamovog napada bila je duplirana, što je omogućilo Bakraru da doda nečuvanom Zajcu koji bez ikakvih problema tu loptu posprema u mrežu.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Kod trećeg gola vidjeli smo još jednu veliku pogrešku. Lopta je bila kod Stojkovića koji ju je provukao točno između Raçija i Hrgovića do Bakrara koji pogađa za 1-3. To je greška koju obrana momčadi koja se bori za naslov prvaka ne smije raditi.

Noa Skoko ima 'ono nešto'

Drugi poučak iz Hajdukova poraza jest taj da Hajduk ima zamjenu za Rokasa Pukštasa. Očekuje se da će nakon šest godina Amerikanac (21) napustiti Split, a Hajduk prema svemu sudeći ima zamjenu za njega. To bi trebao biti Noa Skoko - ponajbolji igrač Hajduka jučer.

Mladi reprezentativac Hrvatske rođen u Engleskoj nekoliko je puta radio probleme Dinamu i njegovim je izlaskom iz utakmice zapravo utakmica dovršena.

Može bez repova

Možda i najbitniji zaključak je da može bez sudačkih repova, što je do jučer praktički bilo nezamislivo. Ova je utakmica pokazala da se derbi može odsuditi dobro bez pogrešaka i "kompenziranja". Mateo Erceg odsudio je utakmicu "za deset" i rijetki bi mu našli ikakvu zamjerku.

Sucu Ercegu su doduše pomogli i korektni igrači koji nisu zadavali probleme, ali to ne umanjuje činjenicu da po prvi put nakon dugo vremena pričamo o igri umjesto o sucu.

