Prvi Brazilac u hrvatskoj reprezentaciji: 'Volim Brazil, ali Hrvatska je u mom srcu'

FUTSAL EURO /

Sutra počinje Europsko futsal prvenstvo! Naša reprezentacija igra u skupini s Francuskom. Gruzijom i Latvijom, a ovo prvenstvo donosi i jednu novost.

Naime, ovo će biti prvo veliko natjecanje za Vitora Limu - prvog naturaliziranog Brazilca u hrvatskoj futsal reprezentaciji. Kako se osjećao nakon debija, koliko mu je teško bilo naučiti jezik i odgovor na ono najčešće pitanje: za koga navija kada igraju Hrvatska i Brazil - donosimo u priči Kristine Livaje.

Najbolji igrač lige prošle sezone istaknuo se u makarskom Novom Vremenu, a to nije prošlo ispod radara izborniku Mavroviću.

"Jako sam sretan i iznenađen. Bio sam kod kuće i nisam očekivao poziv, ali dobio sam ga. Jedan je igrač nažalost bio ozlijeđen, pa sam ja uskočio s pretpoziva", poručio je novopečeni reprezentativac.

A Lima je do Hrvatske reprezentacije došao preko prijatelja. Najprije je bio u Mostaru, pa u Osijeku, u kojem je uz futsal igrao i nogomet, ali i radio u fotokopiraonici.

"Kada sam igrao u Osijek nije bilo sve na toj razina na kojoj je sada, pa sam trebao igrat i veliki nogomet i mali i raditi. Imao sam ženu i djecu, pa sam trebao raditi tri posla samo da mogu živjet kako spada", rekao je Lima.

Ipak, teže od tri posla bilo mu je naučiti jezik kojeg je naučio bez tečaja.

"Bilo je teško jer hrvatski jezik je baš težak, ali imam ženu Hrvaticu i morao sam naučit. Ona je pričala, ja slušao i hvala Bogu naučio sam ga."

Brazil i Hrvatska dvije nogometne nacije, ali za Limu dvojbe nema:

"Ja sam Hrvat sad, ako ima neka utakmica Brazil-Hrvatska ja navijam za Hrvatsku. Volim Brazil, naravno, tamo sam rođen, ali je tu sada moj život, moja obitelj. Hrvatska je u mom srcu", zaključio je Vitor Lima koji je na pitanje Luka Modrić ili Ronaldo odgovorio:

"Luka Modrić je najjači, baš najjači."

Za Limu - Modrić, a za suigrače i izbornika Mavrovića - Lima, koji se igrom vrlo brzo nametnuo u prvi plan.