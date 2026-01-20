FREEMAIL
UOČI EP /

Igrao je najveće utakmice naše reprezentacije: 'Nikada nismo bili bolji'

Igrao je najveće utakmice naše reprezentacije: 'Nikada nismo bili bolji'
Foto: Davor Javorovic/pixsell

Matošević se nakon kraja profesionalne karijere posvetio struci, ali i dalje je usko vezan uz futsal budući da vodi MNK Futsal Zagi sa Željkom Petrovićem

20.1.2026.
11:51
Roko Silov
Davor Javorovic/pixsell
Hrvatska futsal reprezentacija sutra otvara Europsko prvenstvo utakmicom s Francuskom, a osim nje smo u skupini s Gruzijom i domaćinom Latvijom. Kakve su nam šanse, pitali smo Vedrana Matoševića.

Matošević je bivši futsal reprezentativac s 64 nastupa za reprezentaciju, koji je s Hrvatskom prošao sve. Igrao je za Hrvatsku 2012. kada smo stigli do polufinala, igrao je za Hrvatsku 2022. kada smo ispali u skupini. Danas radi u struci, ali je i dalje usko vezan uz sport jer u "slobodno vrijeme" vodi MNK Futsal Zagi skupa s još jednim bivšim futsal reprezentativcem, Željkom Petrovićem. Rijetko tko je, dakle, bolje upoznat sa stanjem u hrvatskom futsalu, pa je bilo logično upravo njega pitati kako vidi šanse Hrvatske na nadolazećem Europskom prvenstvu.

"Ova nova generacija je spoj mladosti i iskustva. Stvarno su jako dobri, svi dolaze iz uređenih sredina, hrvatska liga je sve jača i mislim da nikada nismo bili bolji", započeo je Matošević, koji smatra da su nam šanse doista velike.

"Francuska je dobra, ima doista jako kvalitetne individualce, ali igrao sam protiv svih njih i mogu reći da smo, po mom mišljenju, mi bolji od njih. Što se tiče Gruzije i Latvije, ne treba ih se podcjenjivati. Latvija je u nekom padu, prošle godine nisu imali rezultate, ali ih također nitko nije lagano pobijedio, dok je Gruzija odlaskom Brazilaca oslabila, ali i dalje mogu svima parirati i bez njih. Tako da mislim da je skupina dosta izjednačena te da Hrvatska ima i više nego dovoljno kvalitete da je prođe", zaključio je Matošević.

Europsko prvenstvo u futsalu gledajte na platformi VOYO

Hrvatska futsal reprezentacija Europsko prvenstvo otvara 21. siječnja u 16:00 utakmicom protiv Francuske. U drugom kolu igramo protiv Gruzije 25. siječnja u 13:00, dok skupinu zatvaramo protiv jednog od domaćina – Latvije, 28. siječnja u 16:30. Domaćini Europskog prvenstva uz Latviju su Litva i Slovenija, a sve utakmice hrvatske reprezentacije na Europskom futsal prvenstvu možete gledati na RTL-u ili putem platforme VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija otvara Euro protiv jednih od favorita, ali naši vjeruju u pobjedu

Hrvatska Futsal ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U FutsaluUefa Futsal Euro 2026
komentara
