Igrao je najveće utakmice naše reprezentacije: 'Nikada nismo bili bolji'

Hrvatska futsal reprezentacija sutra otvara Europsko prvenstvo utakmicom s Francuskom, a osim nje smo u skupini s Gruzijom i domaćinom Latvijom. Kakve su nam šanse, pitali smo Vedrana Matoševića.

Matošević je bivši futsal reprezentativac s 64 nastupa za reprezentaciju, koji je s Hrvatskom prošao sve. Igrao je za Hrvatsku 2012. kada smo stigli do polufinala, igrao je za Hrvatsku 2022. kada smo ispali u skupini. Danas radi u struci, ali je i dalje usko vezan uz sport jer u "slobodno vrijeme" vodi MNK Futsal Zagi skupa s još jednim bivšim futsal reprezentativcem, Željkom Petrovićem. Rijetko tko je, dakle, bolje upoznat sa stanjem u hrvatskom futsalu, pa je bilo logično upravo njega pitati kako vidi šanse Hrvatske na nadolazećem Europskom prvenstvu.

"Ova nova generacija je spoj mladosti i iskustva. Stvarno su jako dobri, svi dolaze iz uređenih sredina, hrvatska liga je sve jača i mislim da nikada nismo bili bolji", započeo je Matošević, koji smatra da su nam šanse doista velike.

"Francuska je dobra, ima doista jako kvalitetne individualce, ali igrao sam protiv svih njih i mogu reći da smo, po mom mišljenju, mi bolji od njih. Što se tiče Gruzije i Latvije, ne treba ih se podcjenjivati. Latvija je u nekom padu, prošle godine nisu imali rezultate, ali ih također nitko nije lagano pobijedio, dok je Gruzija odlaskom Brazilaca oslabila, ali i dalje mogu svima parirati i bez njih. Tako da mislim da je skupina dosta izjednačena te da Hrvatska ima i više nego dovoljno kvalitete da je prođe", zaključio je Matošević.

Hrvatska futsal reprezentacija Europsko prvenstvo otvara 21. siječnja u 16:00 utakmicom protiv Francuske. U drugom kolu igramo protiv Gruzije 25. siječnja u 13:00, dok skupinu zatvaramo protiv jednog od domaćina – Latvije, 28. siječnja u 16:30. Domaćini Europskog prvenstva uz Latviju su Litva i Slovenija, a sve utakmice hrvatske reprezentacije na Europskom futsal prvenstvu možete gledati na RTL-u ili putem platforme VOYO.

