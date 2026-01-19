Velika hrvatska uzdanica uoči Eura: 'Bit će teško, ali jedno nam ide na ruku'

U srijedu počinje Europsko prvenstvo u futsalu. Otvorit će ga upravo naša reprezentacija u utakmici protiv Francuske, jednog od favorita turnira i najjače reprezentacije naše skupine. Utakmica se igra u srijedu u 16 sati u Rigi, a možete ju gledati na platformi Voyo.

Uoči prvenstva Net.hr donosi najave kroz razgovore s reprezentativcima. Na dan kada su naši reprezentativci stigli u Rigu razgovarali smo s Josipom Jurlinom. Josip sada igra u Italiji, a godinama je nosio dres Olmissuma.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

"Došli smo danas, imali smo odmah nakon ručka fotografiranje pojedinačno i timski. Sad smo malo odmorili, a prvi trening je u 19 sati pa ćemo upoznati i dvoranu. Hotel je odličan", počinje razgovor Jurlina.

Kakvo je raspoloženje u ekipi dva dana prije prve utakmice protiv jake Francuske?

"Atmosfera u ekipi je odličan. Za Francusku se pripremamo već tjedan dana. Poznajemo ih jako dobro, igrali smo u posljednjih par godina 4-5 utakmica i dobili smo samo jednu, na pripremnom turniru u Maroku. Vrijeme je da prekinemo taj crni niz. Sigurno je da imaju puno kvaliteta, digli su se jako u zadnjih 6-7 godina, posebice napadački, ali vjerujem da imamo kvalitetu da ih zaustavimo i mi njima zaprijetimo u napadu. Bina je svaka utakmica. Ovo je prva i domah protiv jednog od favorita turnira i naše grupe, ali bitna je i svaka druga utakmica i idemo utakmicu po utakmicu pa ćemo vidjeti", najavljuje Josip.

'Bilo bi odlično uzeti prvo mjesto i izbjeći Ukrajinu'

Nakon Portugala i Španjolske koje smo izbjegli do polufinala, u krugu favorita slijede Francuska i Ukrajina. S Ukrajinom se križamo, u njihovoj su skupini i Češka i Armenija.

"Za mene su Španjolska i Portugal dvije najbolje ekipe, a nakon njih slijede Francuska i Ukrajina. To su dvije reprezentacije koje su igrale polufinale prošlog Svjetskog prvenstva, čak i na zadnjem Euru su bili u polufinalu. Upravo zato bi bilo odlično biti prvi u skupini i izbjeći Ukrajinu u četvrtfinalu. Da se razumijemo, nije lako niti protiv Češke ili Armenije, ali kad te netko pita da igraš s Češkom ili Armenijom za polufinale, to uzimaš. Sreća je da smo izbjegli Portugal i Španjolsku do polufinala tako da možemo biti zadovoljni s ždrijebom", priča nam Jurlina.

Foto: Goran Mehkek/imago Sportfotodienst/profimedia

Nakon Francuske igramo s Latvijom i Gruzijom.

"Možda bi bilo lakše da otvaramo s njima, a ne s Francuskom, ali nema tu pravila. Latvija nam je mala nepoznanica. Znamo da im je izbornik Talijan i da imaju jednog vrhunskog igrača koji igra u Anderlechtu. Imaju Latvijci neke čudne rezultate, izgube neke utakmice iznenađujuće pa namuče reprezentacije za koje se to ne očekuje. I oni Gruzija, koja više nema Brazilaca, su nam nepoznanice, ali naš stožer će ih sigurno dobro analizirati.

Josip je prošle godine našu ligu zamijenio talijanskom i jedan je od samo četiri igrača koji ne igraju u hrvatskom prvenstvu.

"Jako sam zadovoljan, u Napoliju nisam bio zadovoljan zbog minutaže i onda mi je stigla ponuda Sporting Sale Consiline i trener me osobno zvao da mi kaže da me želi i to mi je bitno i sad sam jako zadovoljan. Jako dobro se radi u klubu, na vrhunskoj razini na svim poljima. Zbog toga sam došao na sto posto na ovo prvenstvo jer sam se ozlijedio prije dva mjeseca. Krenuo sam trenirati 10.12. i spasilo me što se u klubu odlično radi na treninzima i kondicijski taman sam došao u ritam i na sto posto", zaključio je Josip Jurlina.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska reprezentacija otvara Euro protiv jednih od favorita, ali naši vjeruju u pobjedu