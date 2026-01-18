FREEMAIL
PALA ODLUKA /

Mavrović objavio konačan popis: Evo koji igrači idu na Europsko prvenstvo u futsalu

Mavrović objavio konačan popis: Evo koji igrači idu na Europsko prvenstvo u futsalu
Foto: Luka Stanzl/pixsell

18.1.2026.
16:37
Hina
Luka Stanzl/pixsell
Izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović objavio je konačan popis igrača za skorašnji nastup na Europskom prvenstvu kojemu će od 21. siječnja do 7. veljače domaćini biti Latvija, Litva i Slovenija.

Na Mavrovićevom popisu našli su se Ante Piplica (Futsal Dinamo), Nikola Gudasić (Futsal Dinamo), Duje Kustura (Olmissum), Niko Vukmir (Ferrol), Luka Perić (Bubamara Cazin), Marko Kuraja (Square), Kristian Čekol (Futsal Dinamo), Antonio Sekulić (Osijek), Franco Jelovčić (Torcida), Jakov Hrstić (Torcida), Josip Jurlina (Sporting Sala Consilina), David Mataja (Constract Lubawa), Vitor Hugo De Lima Da Silva (Novo Vrijeme), Nikola Čižmić (Hajduk) i Ivan Jelić (Torcida).

“Na žalost, popis je u posljednji trenutak doživio promjene uslijed ozljede vratara Rozge, umjesto kojega se reprezentaciji pred odlazak na Euro priključio Ivan Jelić. Što se odrađenih priprema tiče, zadovoljan sam angažmanom igrača koji su ispunili sve naše zamisli. Velika zahvala igračima koji su odradili pripreme, a neće biti dio reprezentacije na Europskom prvenstvu. Svjestan sam da im u ovom trenutku nije lako, ali naravno da računamo na njih u budućim akcijama. Jedva čekamo da prvenstvo krene, znamo koliko vrijedimo i putujemo u Latviju puni optimizma. Svjesni smo da nas čeka zahtjevan turnir, već na početku igramo protiv Francuza, najjačeg protivnika u skupini i ta će utakmica uvelike odrediti naše ambicije”, istaknuo je izbornik Marinko Mavrović.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti s Francuskom 21. siječnja u 17 sati, drugu utakmicu u skupini igrat će protiv Gruzije 25. siječnja od 14 sati, a treću protiv Latvije 28. siječnja od 17.30 sati. Sve utakmice igrat će se u Rigi.

FutsalMarinko MavrovićHrvatska Futsal Repezentacija
Mavrović objavio konačan popis: Evo koji igrači idu na Europsko prvenstvo u futsalu