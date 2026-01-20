FREEMAIL
freemail
Austrijanka dominira, ali priča dana je nevjerojatna Brignone: Svi su u čudu što je napravila

Austrijanka dominira, ali priča dana je nevjerojatna Brignone: Svi su u čudu što je napravila
Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

Sjajna Austrijanka Julia Scheib je ostala vodeća u poretku veleslaloma i povećala svoju prednost

20.1.2026.
14:29
Sportski.net
Marco Bertorello/afp/profimedia
Austrijanka Julia Scheib, koja je u formi života, pobijedila je u veleslalomu Svjetskog kupa u talijanskom Kronplatzu. Scheib je opravdala ulogu najbolje veleslalomašice ove sezone i slavila ispred Camille Rast koja je nakon pobjede u Kranjskoj Gori, opet došla do postolja u veleslalomu i time potvrdila odličnu formu. 

Treća je završila Sara Hector koja je vodila nakon prve vožnje

Federica Brignone je ipak priča dana. Sve je ugodno iznenadila. Vratila se u Svjetski kup nakon teške ozljede koljena i odmah pokazala da i dalje pripada svjetskom vrhu. Skijala je senzacionalno dobro kada uzmemo u obzir sve okolnosti, zauzela šesto mjesto i čini se da je spremna za veliku ulogu na Zimskim olimpijskim igrama

Sjajna Austrijanka Julia Scheib je ostala vodeća u poretku veleslaloma i povećala svoju prednost na 139 bodova u odnosu na Rast. Treća je Hector s 231 bodom manje. 

Najbolja hrvatska skijašica Zrinka Ljutić nije ušla u drugu vožnju. Ljutić je nastavila s lošim rezultatima ove godine, a na stazi u Kronplatzu, jednoj od najdužih u Svjetskom kupu, napravila je veliku pogrešku u donjem dijelu padine, te je na kraju imala zaostatak od 4.41 sekundi za Hector. U poretku veleslaloma je na devetom mjestu.

POGLEDAJTE VIDEO: Wolff, Wolff, Wolff: Pazite kakva čuda izvodi njemački golman

Skijanje Svjetski KupVeleslalomZrinka LjutićFederica Brignone
