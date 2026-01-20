Zrinka Ljutić lovi novi dobar plasman u veleslalomu, veliki povratak talijanske legende

Veleslalom (Ž), Kronplatz

10:30/13:30

- Utrka počinje u 10:30. Prvu vožnju postavlja trener švicarske reprezentacije, a drugu vožnju postavlja trener švedske reprezentacije.

Najava

Samo 17 dana je ostalo od Zimskih olimpijskih igara u Cortini i Milanu. Samo nekoliko utrka Svjetskog kupa je ostalo do tada, a u utorak pratimo ženski veleslalom u talijanskom Kronplatzu.

Zrinka Ljutić ove je sezone bolja u veleslalomu nego u slalomu. Ima jedno postolje i još tri top 10 rezultata, a prošle godine je na ovom skijalištu završila peta te se i danas nadamo novom dobrom plasmanu. Zrinka će startati s brojem 7.

Velika vijest na startnoj listi veleslaloma je i ime Federice Brignone koja će startati 13. Brignone se teško ozlijedila u travnju prošle godine na nacionalnom prvenstvu. Tom je prilikom Brignone zadobila dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule. Gotovo je nevjerojatno da se s 35 godina tako brzo oporavila i da ćemo je vidjeti na ZOI.

