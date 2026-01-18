FREEMAIL
Pobijedila utrku s vremenom? Legendarna talijanka na korak do senzacionalnog povratka

Pobijedila utrku s vremenom? Legendarna talijanka na korak do senzacionalnog povratka
Foto:

Brignone će ujedno biti jedna od četiri talijanske nositeljice zastave na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

18.1.2026.
15:51
Hina
Federica Brignone, odlična 35-godišnja talijanska skijašica, mogla bi se nakon teške ozljede na stazu vratiti idućeg tjedna, u utorak, kada je talijanski Kronplatz domaćin veleslalomu Svjetskog kupa.

Iz Talijanskog skijaškog saveza su službeno objavili da se Brignone gotovo do kraja oporavila od ozljede te se prijavila za veleslalomsku utrku. Tog će dana talijanska skijašica napraviti pregled staze i nakon toga odlučiti hoće li nastupiti u veleslalomskoj utrci.

Time se može reći da je Brignone pobijedila u utrci s vremenom, odnosno, uspjela se oporaviti kako bi na vrijeme bila spremna za Zimske olimpijske igre koje u Milanu i Cortini d'Ampezzo počinju 6. veljače.

Brignone se teško ozlijedila u travnju prošle godine na nacionalnom prvenstvu. Tom je prilikom Brignone zadobila dvostruki prijelom lijeve tibije i fibule. Dva puta je Brignone u karijeri osvajala Kristalni globus namijenjen pobjednici Svjetskog kupa. Slavila je 37 puta u utrkama Svjetskog kupa, a najviše pobjeda ima u veleslalomu, u kojem slavila 17 puta.

Na svjetskim prvenstvima je osvojila dvije zlatne i tri srebrne medalje, a bila je svjetska prvakinja u veleslalomu prošle godine. Na olimpijskim igrama je osvojila srebro i dvije bronce, a srebro je zaslužila na veleslalomskoj utrci 2022. godine u Pekingu.

Brignone će ujedno biti jedna od četiri talijanske nositeljice zastave na svečanoj ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara.

Federica BrignoneSkijanjeZoiFis
