Počinje Euro, a na prošlom je hrvatski majstor zabio gol kojem se i dalje divi Europa

Počinje nam Europsko prvenstvo u futsalu! Hrvatska reprezentacija otvorit će prvenstvo protiv Francuske u srijedu u 16 sati, a utakmicu gledajte ekskluzivno na platformi Voyo.

Na prošlom Euru, 2022. naša se reprezentacija nije proslavila. Hrvatska je pobijedila Poljsku, ali izgubila od Rusije i Slovačke i ispala kao treća u skupni. Ipak, najljepši pogodak prvenstva postigao je Matej Horvat protiv Poljske. Popularni Banana je jednim potezom po ćevape poslao poljskog braniča i golmana, a onda rabonom zabio.

Europsko prvenstvo u futsalu gledajte na platformi VOYO

Majstorski gol hrvatskog majstora, a nadamo se da će nam ova nova reprezentacija donijeti više veselja na Europskom prvenstvu u Latviji, Litvi i Sloveniji.

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića