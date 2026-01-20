Hrvatska otvara veliko natjecanje, a izbornik je odlučan: 'Izaći ćemo bez respekta'

Europsko prvenstvo u futsalu počinje u srijedu, 21. siječnja, a otvara ga upravo naša reprezentacija protiv jednog od favorita turnira, Francuske. Utakmice možete gledati na platformi Voyo, a sve novosti čitati na portalu Net.hr.

Iz Rige nam se u Podcast Net.hr-a javio izbornik hrvatske reprezentacije Marinko Mavrović dan uoči prve utakmice s Francuskom. Dok se Riga smrzava na minus deset stupnjeva Celzijevih, naša momčad se u hotelu i dvorani priprema za veliko natjecanje i veliki okršaj s Francuskom.

Foto: Net.hr

"Jedna ekipa koja je strahovito napredovala u zadnjih pet do sedam godina", počinje najavu protivnika izbornik Mavrović. "Jedna reprezentacija koja je bila četvrta na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu. Jedna nevjerojatno jaka ekipa koja ima jako puno dobrih individualaca i sigurno je da su oni favoriti. Osim toga, oni su iz tog prvog pota. Mi smo drugi pot i naravno da je nama želja ostaviti dobar dojam i izaći bez respekta", najavio je izbornik, a naša reprezentacija u skupini još ima Gruziju i domaćina Latviju.

'Nikada nismo bili bolji' - Rekao nam je bivši reprezentativac Vedran Matošević

"Gruzija je ostala bez Brazilaca, ali dugi niz godina je bila pod utjecajem brazilskih trenera i igrača. Sastavljeni su od iskusnih igrača, dvojica igraju u jakoj ruskoj ligi i individualno su dobra reprezentacija. Malo se muče s fizikom, imaju dobrog vratara, često razbijaju ritam protivnika i treba ih shvatiti ozbiljno, ali mi želimo ostvarit naš cilj, a to je četvrtfinale i moramo dobiti Latviju i Gruziju.

Latvija je domaćin, imaju odličnog izbornika, Talijana Massimiliana Bellartea. Petorica igrača igraju vani, najbolji je Edgars Tarakanovs iz Anderlechta koji je vrhunski igrač, a većina igrača su iz dva kluba iz Rige. Baš smo jučer Morina i ja razgovarali s Tiagom Polidom, trenerom s kojim smo radili u Nacionalu, a sad je u Rigi i dao nam je neke informacije o svojim igračima", objasnio nam je Mavrović.

'Liga nam je sve kvalitetnija, ali postoji problem'

Europsko prvenstvo u futsalu gledajte na platformi VOYO

Cijeli podcast možete pogledati u videu gore, a nismo pričali samo o Euru već i domaćoj ligi koja je u usponu, koja je vrlo praćena i kompetitivna.

"Imamo šest-sedam ekipa koje konkuriraju za naslov što je dobra stvar za napredak lige. Prije smo imali samo Nacional i Split, a posljednjih godina stvarno imamo kvalitetu. Ono što možda nije dobra stvar je 40 stranih igrača što je četvroka po ekipi i tu se naši mlađi igrači teže razvijaju jer je svaki poraz ili dva već borba za ostanak i onda se klubovi ne usude dati priliku mlađim igračima s obzirom na teret", priča nam izbornik.

Sve možete pogledati u videu iznad.