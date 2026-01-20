Hrvatska muška rukometna reprezentacija igra posljednju utakmicu na Europskom rukometnom prvenstvu. Nakon pobjeda protiv Gruzije (32-29) i Nizozemske (35-29), izabranici Dagura Sigurdssona u srijedu igraju derbi skupine E za prvu poziciju. Suparnik našim rukometašima u Malmö Areni je domaćin Švedska. I Šveđani su bez poraza na ovom turniru. U 1. kolu su pobijedili Nizozemsku 36-31, a nakon toga pregazili su Gruziju 38-29.

Utakmicu prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 19.45 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 20.30 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

Šveđani u ovaj susret ulaze s jasnom ambicijom da pred domaćom publikom poprave dojam nakon razočaravajućeg Svjetskog prvenstva 2025., na kojem su ispali već u drugom krugu. Šveđani su jedni od favorita prvenstva, ali prati ih stigma momčadi koja nije jakog karaktera i koja se zna raspasti u posljednjoj dionici utakmice, ako su u egalu sa suparnikom.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

Podsjetimo, Švedska je europski prvak iz 2022. godine, dok je na Euru 2024. osvojila treće mjesto. Predvođeni iskusnim vratarom Andreasom Palickom te nositeljima igre poput Felixa Claara, Jima Gottfridssona, Maxa Darja i Oscara Bergendahla, domaćini žele potvrditi status jedne od najjačih reprezentacija kontinenta. Za Hrvatsku će to biti iznimno zahtjevan ispit koji bi mogao pokazati stvarni domet momčadi na ovom prvenstvu.

Mario Šoštarić najavio je rukometni derbi.

"Sutra nas čeka ta utakmica koju smo svi tako iščekivali i nadali se da će odlučivati o prijenosu bodova u drugi krug. I evo tu je, a mi smo spremni. Znamo što nas čeka. Igramo protiv domaćina na njegovom terenu, ali mi se iz utakmice u utaikmcu dižemo i izgledamo bolje na terenu. Tako da jedva čekamo", kazao je Mario Šoštarić u razgovoru s Majom Oštro Flis za RTL Danas.

"Može se reći da se 'odčepilo', svi smo zabili i dobili na samopouzdanju za preostale utakmice i jedva čekamo nastavak turnira... Mi smo viceprvaci svijeta, ali mislim da je pritisak ipak na njima (Šveđanima)", poručio je za RTL Danas Zvonimir Srna.

Branko Tamše, poznati rukometni trener koji trenutno vodi Trimo Trebnje, u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otkrio formulu za pobjedu Hrvatske. Ovo je njegov recept za uspjeh.

"Hrvatska će morati uz dobru igru na postavljenu zonu, upotrijebiti i jako dobru obranu na čelu s vratarima te zabiti što više laganih golova iz tranzicije. Protiv Švedske toga mora biti što više", ističe slovenski stručnjak i dodaje:

"U obrani još ima puno rezerve. Zna se da Skandinavci ne vole da ih se 'tuče'. Tu Hrvatska može biti jako dobra. Kad su svi ti divovi u obrani, vjerujem da će imati ogroman interes i ako im nekako 'nažuljaju strah u kosti', to bi mogao biti veliki plus."

