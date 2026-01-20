'Penis gate' šokirao sportski svijet: Nećete vjerovati što si sportaši rade da bi bili bolji

Samo nekoliko tjedana uoči početka Zimskih olimpijskih igara Milano–Cortina 2026., jedan od najtradicionalnijih zimskih sportova našao se u središtu neobičnog i zabrinjavajućeg skandala. Kako piše britanski tabloid Daily Mail, pojedini skakači na skijama navodno pribjegavaju estetskim zahvatima u genitalnom području kako bi ostvarili nepravednu prednost u natjecanju.

Bizarno

Sijaški skokovi spadaju u red najstarijih i tehnički najzahtjevnijih sportova na Zimskim olimpijskim igrama, stoga je ova priča odjeknula. Naravno, i bizarnost ovog slučaja učinila je svoje. Slučaj je prozvan “penis-gate” i otvorio je nova pitanja o tome dokle su elitni sportaši spremni ići u potrazi za minimalnim, ali presudnim prednostima.

U središtu optužbi nalazi se strogi sustav mjerenja opreme u skijaškim skokovima, koji precizno regulira veličinu i oblik aerodinamičkih odijela. Ta se odijela kontroliraju u milimetar jer i najmanje povećanje površine može značajno utjecati na uzgon, stabilnost i duljinu leta nakon odraza s odskočne rampe.

Prema navodima europskih medija, sumnja se da neki muški sportaši ubrizgavaju hijaluronsku kiselinu. To je tvar koja se inače koristi u estetskoj medicini i ubirzgava se u genitalno područje kako bi umjetno promijenili ključne tjelesne mjere koje se bilježe tijekom predsezonskih skeniranja.

Mjerenja

Mjerenja se provode pomoću 3D skenera koji izračunavaju duljinu koraka od najniže točke genitalnog područja. Dulja mjera omogućuje nošenje nešto većeg odijela, koje u zraku djeluje poput većeg krila te pomaže sportašu da dulje klizi prije doskoka.

U sportu u kojem se medalje često odlučuju u djelićima bodova, takva dodatna uzgonska prednost može biti presudna.

Dužnosnici vjeruju da su navodne injekcije samo najnoviji potez u dugotrajnoj igri mačke i miša između sportaša i regulatora.

U prethodnim sezonama natjecatelji su bili osumnjičeni za punjenje prepone, korištenje silikonskih umetaka za manipulaciju skeniranjima, a neki su čak uhvaćeni u ilegalnim preinakama odijela s pojačanim šavovima kako bi se stvorio dodatni uzgon.

Međunarodna skijaška federacija FIS potvrdila je da je upoznata s navodima te da preispituje protokole mjerenja uoči olimpijskih natjecanja u Italiji. Među mogućim promjenama spominje se napuštanje mjerenja mekog tkiva i uvođenje skeletnih referentnih točaka ili dodatnih ručnih provjera kako bi se smanjio prostor za manipulaciju.

Sportaši odbacuju optužbe

"Ovo je složen problem“, izjavio je jedan dužnosnik, potvrdivši da je u tijeku rad na pooštravanju pravila prije početka olimpijskih natjecanja. Nekoliko sportaša odbacilo je optužbe, nazivajući ih pretjeranima.

Norveški skakač Halvor Egner Granerud negirao je bilo kakvu umiješanost, istaknuvši da su tvrdnje besmislene te da su njegova mjerenja provedena pod liječničkim nadzorom.

U međuvremenu, Australija će na Zimskim olimpijskim igrama 2026. nastupiti s jakom reprezentacijom u akrobatskom skijanju.

U momčadi se očekuju dvostruka svjetska prvakinja i svjetska broj jedan Laura Peel, trećeplasirana na svijetu Danielle Scott, peta na svijetu Abbey Willcox te deseta Airleigh Frigo.

Reilly Flanagan, Sidney Stephens i Elise Coleiro također su dio australskog nacionalnog programa i u konkurenciji su za nastup, a konačni popis reprezentacije trebao bi biti potvrđen kasnije ovog mjeseca.

Ne postoje nikakve naznake da su australski sportaši povezani s ovom praksom niti su iznesene tvrdnje koje bi australski program akrobatskog skijanja dovele u vezu sa skandalom.

