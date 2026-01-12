Tragedija u Italiji: Uoći ZOI-ja preminuo zaštitar

Prema pisanju britanskog The Suna, velika je tragedija pogodila Cortinu uoči nadolazećih Zimskih olimpijskih igara. Naie, zaštitar koji je radio u blizini stadiona Zimskih olimpijskih igara preminuo je od hladnoće nakon što je doživio srčani udar na temperaturi od -12 °C.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pietro Zantonini (55) radio je noćnu smjenu na gradilištu u talijanskim Alpama kada se oko 2 sata ujutro srušio zbog velike hladnoće. Zantonini je radio 12-satnu smjenu, a preminuo je tijekom redovne kontrole koju je morao obavljati svaka dva sata. Zantonini je morao napustiti grijanu kućicu i obići gradilište koje se nalazilo u blizini olimpijske ledene dvorane koja će na prvenstvu služiti kao dvorana za hokej.

Prije zadnjeg takvog obilaska Zantonini se požalio kolegama, nakon čega je otišao u kontrolu, doživio srčani udar i preminuo u snijegu.

Podsjećamo, Cortina će zajedno s Milanom biti suorganizator Zimskih olimpijskih igara 2026., koje počinju za nešto više od četiri tjedna. U tom će se gradu od 6. do 22. veljače održavati natjecanja u curlingu, sanjkanju te alpskom skijanju za žene.

Građevinski problemi mogli bi obilježiti Igre nakon što su olimpijski čelnici u studenom priznali da „ne postoji plan B”, nakon što su se pojavile bojazni da hokejska dvorana možda neće biti završena na vrijeme. Radovi na hokejskoj dvorani Santagiulia s 16.000 sjedala ulaze u samu završnicu, navode organizatori.

Otvaranje hokejskog natjecanja predviđeno je za četvrtak, 5. veljače, kada će se u preliminarnoj rundi ženskog turnira sastati Švedska i Njemačka.

POGLEDAJTE VIDEO: Cindrić: 'Njemačka je realno bolja od nas, ali to ne znači ništa! Jedva čekamo da krene EP'