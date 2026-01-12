Tragedija u Italiji: Uoći ZOI-ja preminuo zaštitar
Cortina će zajedno s Milanom biti suorganizator Zimskih olimpijskih igara 2026., koje počinju za nešto više od četiri tjedna
Prema pisanju britanskog The Suna, velika je tragedija pogodila Cortinu uoči nadolazećih Zimskih olimpijskih igara. Naie, zaštitar koji je radio u blizini stadiona Zimskih olimpijskih igara preminuo je od hladnoće nakon što je doživio srčani udar na temperaturi od -12 °C.
Pietro Zantonini (55) radio je noćnu smjenu na gradilištu u talijanskim Alpama kada se oko 2 sata ujutro srušio zbog velike hladnoće. Zantonini je radio 12-satnu smjenu, a preminuo je tijekom redovne kontrole koju je morao obavljati svaka dva sata. Zantonini je morao napustiti grijanu kućicu i obići gradilište koje se nalazilo u blizini olimpijske ledene dvorane koja će na prvenstvu služiti kao dvorana za hokej.
Prije zadnjeg takvog obilaska Zantonini se požalio kolegama, nakon čega je otišao u kontrolu, doživio srčani udar i preminuo u snijegu.
Podsjećamo, Cortina će zajedno s Milanom biti suorganizator Zimskih olimpijskih igara 2026., koje počinju za nešto više od četiri tjedna. U tom će se gradu od 6. do 22. veljače održavati natjecanja u curlingu, sanjkanju te alpskom skijanju za žene.
Građevinski problemi mogli bi obilježiti Igre nakon što su olimpijski čelnici u studenom priznali da „ne postoji plan B”, nakon što su se pojavile bojazni da hokejska dvorana možda neće biti završena na vrijeme. Radovi na hokejskoj dvorani Santagiulia s 16.000 sjedala ulaze u samu završnicu, navode organizatori.
Otvaranje hokejskog natjecanja predviđeno je za četvrtak, 5. veljače, kada će se u preliminarnoj rundi ženskog turnira sastati Švedska i Njemačka.
