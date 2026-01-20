Rene kod Mojmire uoči premijere filmskog megahita: 'To nije izmišljeno, vi znate te ljude'

'SVADBA' U KINIMA! /

A sad čudo neviđeno. Hrvatski film koji još nije ni počeo igrati u kinima, a kartu je već kupila 41 tisuća ljudi. I to je rekord u pretprodaji, toliko ljudi nije kupilo kartu ni za 'Star Wars'.

Izgleda da redatelj Igor Šeregi ima recept za hit - Hrvatica je trudna sa Srbinom, što nisu baš najdraže vijesti njihovim roditeljima: njezinom ocu, hrvatskom biznismenu, i njegovom ocu, srpskom ministru vanjskih poslova. Obiteljski kaos, balkanski odnosi, stereotipi, satira, sve je to film 'Svadba' čija je premijera u utorak.

Pedeseti mu je rođendan, i baš za poklon doznaje da je na rubu bankrota, i da mu je kćer trudna sa Srbinom. To su muke biznismena Miljenka, kojeg u filmu tumači gost RTL Direkta, Rene Bitorajac. Više doznajte u prilogu.