Džomba nam otkrio od čega hrvatski rukometaši trebaju strahovati u velikom derbiju na Euru

RIJEČ LEGENDE /

Hrvatska i Švedska u trećem kolu skupine E Europskog prvenstva u rukometu igraju veliki derbi koji će odlučiti pobjednika skupine, a malo prije tog susreta legendarni hrvatski rukometaš i stručni sukomentator RTL televizije Mirza Džomba za Net.hr je najavio utakmicu i izdvojio potencijalne opasnosti za ekipu Dagura Sgurdssona.

