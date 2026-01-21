FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RIJEČ LEGENDE /

Džomba nam otkrio od čega hrvatski rukometaši trebaju strahovati u velikom derbiju na Euru

Hrvatska i Švedska u trećem kolu skupine E Europskog prvenstva u rukometu igraju veliki derbi koji će odlučiti pobjednika skupine, a malo prije tog susreta legendarni hrvatski rukometaš i stručni sukomentator RTL televizije Mirza Džomba za Net.hr je najavio utakmicu i izdvojio potencijalne opasnosti za ekipu Dagura Sgurdssona.

Utakmicu Hrvatske i Švedske gledajte na RTL televiziji i platformu Voyo

Standings provided by Sofascore

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
21.1.2026.
18:37
Maj Gašparac
Hrvatska Rukometna ReprezentacijašvedskaMirza DžombaDagur SigurdssonRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx