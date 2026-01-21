FREEMAIL
RASPRAVA TRAJE /

Šveđani se raspisali o Thompsonu: 'Smatraju ga fašistom'! Luka Cindrić otkrio istinu

Šveđani se raspisali o Thompsonu: 'Smatraju ga fašistom'! Luka Cindrić otkrio istinu
Foto: Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia

Oko toga su se na dan utakmice Švedske i Hrvatske raspisali i Šveđani

21.1.2026.
15:37
Sportski.net
Petter Arvidson/bildbyran Photo Agency/profimedia
Jedna od glavnih tema na ovom Europskom rukometnom prvenstvu je i Thompsonova pjesma Ako ne znaš šta je bilo koja se ne pušta s razglasa u areni u Malmöu.

Oko toga su se na dan utakmice Švedske i Hrvatske raspisali i Šveđani. "Marko Perković, kako se Thompson zapravo zove, kontroverzna je osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine. Thompsonove pjesme su stoga često zabranjene na međunarodnim sportskim događajima", stoji u tekstu Sportbladeta.

Taj je list razgovarao i s Lukom Cindrićem uoči utakmice. "Mislim da je to glupo. Poznajemo ga, volimo ga i uvijek ćemo ga podržavati. Mislim da je pogrešno nekoga zabraniti samo zato što voli svoju zemlju i pjeva o tome koliko je njegova zemlja lijepa. Njegove pjesme su o našoj zemlji, na koju smo ponosni, a ne o tome da smo protiv bilo koje druge zemlje", rekao je Cindrić za Sportbladet.

Utakmicu Hrvatske i Švedske gledajte na RTL-u i Voyo, a čitajte u tekstualnom prijenosu na Net.hr-u.

"Ne želim se miješati u politiku. Ali navikli smo čuti ovakve stvari o njemu. Nije važno što drugi govore, uvijek ćemo slušati njegove pjesme", rekao je Cindra. "Umjesto toga, puštamo njegove pjesme u svlačionici i autobusu" kaže Cindrić.

S Thompsonom ili bez njega, nadamo se da će naši rukometaši naći snagu pobijediti domaću Švedski i prenijeti vrlo važna dva boda u drugi krug.

POGLEDAJTE VIDEO: Portugalski 'bombarder' strašno pogodio pokraj Nielsena pa dobio žestoko u glavu

