Nakon neugodnog poraza, Danska povukla potez koji se rijetko viđa

Neočekivani poraz Danske od Portugala snažno je odjeknuo Europskim prvenstvom u rukometu i promijenio dinamiku skupine B više nego što se uoči turnira moglo naslutiti. U izravnom obračunu za prvo mjesto i prijenos dva boda u drugi krug, Portugal je iskoristio dansku rotaciju i upisao jednu od najvećih pobjeda u dosadašnjem dijelu natjecanja.

Danski izbornik Nikolaj Jacobsen svjesno je ušao u utakmicu s izmijenjenim pristupom, no rizik se ovoga puta nije isplatio. Umjesto rutinske pobjede i mirnog prolaska dalje, Danska je doživjela večer koja je otvorila niz pitanja, ne toliko o kvaliteti, koliko o načinu pripreme za nastavak prvenstva.

Zanimljivo je da je Jacobsen već dan nakon poraza povukao potez koji se rijetko viđa na velikim natjecanjima. Umjesto klasičnog regeneracijskog treninga, danska reprezentacija odlučila je – ne trenirati.

„Danas smo svjesno odlučili ne izlaziti na teren. Fokusirali smo se na razgovor i analizu, kako utakmice protiv Portugala, tako i igre Francuske. U ovom trenutku više nam znači mentalna jasnoća nego dodatni rad u dvorani“, rekao je Jacobsen u razgovoru za TV2.

Dodao je kako je susret s Portugalom bio iznimno fizički zahtjevan te da je pred Danskom još teži izazov. „Čeka nas vrlo naporna utakmica i cilj nam je pronaći dodatnu energiju za ono što slijedi“, naglasio je danski izbornik.

A ono što slijedi nimalo nije jednostavno. Dansku u drugom krugu čekaju Francuska, Njemačka, Španjolska i Norveška – reprezentacije koje ne opraštaju ni najmanji pad koncentracije.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji kad je najteže! Nakon sinoćnje pobjede navijači složni: 'Možemo nadmašiti i prošlogodišnji uspjeh'