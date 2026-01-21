Danska u šoku nakon neočekivanog poraza

Europsko rukometno prvenstvo, koje se igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, polako ulazi u svoju ozbiljnu fazu, a već u završnici prvog kruga dobili smo jedan od najvećih trenutaka dosadašnjeg turnira. U Herningu je Portugal srušio rukometnu velesilu Dansku i to na način koji je odjeknuo europskim rukometnim prostorom.

Portugalci su u 3. kolu skupine B slavili 31:29 protiv aktualnih olimpijskih pobjednika, svjetskih prvaka i europskih viceprvaka. Danci su tako, nakon dvije uvjerljive pobjede, doživjeli bolan poraz koji ih u drugi krug šalje bez ijednog prenesenog boda, dok Portugal nosi dva itekako važna.

Portugalski mediji pobjedu opisuju kao povijesni iskorak reprezentacije koja je prvi put u službenoj utakmici pobijedila aktualne svjetske i olimpijske prvake. Poseban naglasak stavljen je na braću Costu; Francisca i Martima, koji su s po devet pogodaka doslovno razbili dansku obranu. Slavlja nakon utakmice, pišu Portugalci, bila su nalik onima nakon osvajanja trofeja.

S druge strane, danski mediji nisu tražili alibije. Ekstra Bladet piše kako Danska nije pronašla rješenje za portugalske vanjske igrače te da su braća Costa “radila što su htjela” u drugom poluvremenu. Poraz je opisan kao šok, ali i ozbiljno upozorenje gdje su i portugalsku igru opisali na način da su im se narugali.

DR.dk ide korak dalje i zaključuje da je Europsko prvenstvo pokazalo koliko je turnir brutalan i nemilosrdan. Danski reprezentativci, predvođeni Rasmusom Laugeom i Mathiasom Gidselom, otvoreno su govorili o prevelikom broju pogrešaka, padu u obrani i činjenici da momčad nije navikla na ovakve situacije.

“Bolje je sada shvatiti da nismo nedodirljivi nego kasnije”, poruka je koja se provlači kroz izjave danskih zvijezda. Ujedno, naglašava se da sada više nema prostora za pogreške jer u drugom krugu slijede Francuska, Španjolska, Njemačka i Norveška.

