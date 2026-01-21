Proslavljeni reprezentativac otkriva istinu o švedskoj publici: 'Njih se ugasi na jedan način'

Željko Musa, bivši hrvatski reprezentativac i proslavljeni pivot, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje je, iz trenerske perspektive, analizirao ključne izazove koji stoje pred hrvatskom reprezentacijom na Europskom rukometnom prvenstvu. Poseban naglasak stavio je na utakmicu protiv domaćina Švedske, otkrivši kako hrvatski rukometaši mogu utišati Arenu u Malmöu i doći do važne pobjede vrijedne prijenosa 4 boda u drugi krug.

Utakmica protiv domaćina uvijek je mentalni ispit, a Musa ne dvoji da će dvoboj sa Švedskom biti iznimno zahtjevan. Smatra ih jednom od najjačih momčadi turnira, a njihovu ključnu prednost vidi u nevjerojatnoj uigranosti obrambenog bloka.

Lino Červar kako je rukomet u velikoj krizi i kako se na Euru događaju katastrofalne stvari. Najveći problem vidi u favoriziranju skandinavskih zemalja koje su postale gotovo stalni domaćini najvećih natjecanja.

Švedska snaga leži u uigranosti iz Magdeburga

"Sigurno mislim da je Švedska stvarno jaka reprezentacija. Jaki su na svim pozicijama, a ono što im daje najveću prednost jest što imaju skoro cijeli unutarnji obrambeni blok iz jednog kluba, iz Magdeburga", pojasnio je Musa.

Istaknuo je kako Albin Lagergren, Oscar Bergendahl i Felix Claar igraju konstantno zajedno, a na tu se okosnicu nadovezuje i Jonathan Carlsbogård iz Barcelone.

"To je jedna stvarno jako dobra reprezentacija i bit će to teška utakmica i za nas i za Švedsku", naglasio je Musa.

Recept za tišinu u Malmöu

Na pitanje može li se protivnička publika "ugasiti" dobrom igrom ili njezin pritisak u nekom trenutku stigne momčad, Musa je ponudio jasan i optimističan odgovor.

"Ja se stvarno nadam da će ih naši dečki 'ugasiti'. Mislim, naravno da mogu", rekao je odlučno. Svoju tvrdnju temelji na jednostavnoj psihologiji navijača.

"Naravno da se i publika kad gleda svoju ekipu nekako ugasi ako si sterilan, ako nisi borben, tako da mislim da Hrvatska može borbenom igrom, dobrom igrom, ugasiti švedsku publiku. Švedska publika je sterilna", objasnio je Musa, aludirajući na to da švedski navijači nemaju istu vrstu vatrene podrške kao hrvatski, koji navijaju i kad momčadi ne ide.

Prema njegovim riječima, ključ leži u pristupu hrvatskih rukometaša. Borbena i odlučna igra Hrvatske ne samo da može parirati kvaliteti Šveđana, već ima moć neutralizirati njihovu prednost domaćeg terena utišavanjem dvorane.

Stoga, Musin recept za uspjeh u Švedskoj nije samo taktičke prirode. On poziva na igru karaktera i hrabrosti, jer upravo takav pristup može pretvoriti huk s tribina u tišinu i otvoriti Hrvatskoj put prema pobjedi.

