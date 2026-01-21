FREEMAIL
'GO*VNARI S LJEVICE' /

Zekanović se oglasio nakon incidenta u Saboru: Ovako nam je sve objasnio

U sabornici se u srijedu dogodio incident. Mostov zastupnik Marin Miletić primijetio je da zastupnik stranke Možemo, Marin Živković, svojim mobitelom snima sadržaj mobitela zastupnika Hrvoja Zekanovića.

Tijekom rasprave ga je na to upozorio, a Zekanović je reagirao grubim riječima i nešto kasnije došao do Živkovića te s njim ušao u raspravu. 

"Ja sam mogao imati potpuno privatnu korespodenciju sa svojom suprugom. Intimnu. Go*nari s ljevice snimaju privatnu korespodenciju. Jel vas sram, jel vas sram?", uzvikivao je Zekanović.

U razgovoru za RTL Danas poručuje kako žali zbog rječnika koji je koristio, ali ističe da je nedopustivo to što mu je Živković snimao privatni sadržaj mobitela. Zastupnik Živković kao i stranka Možemo! slučaj nisu htjeli komentirati. Više doznajte u prilogu.

21.1.2026.
19:37
RTL Danas
Hrvoje ZekanovićSaborMožemo
