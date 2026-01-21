FREEMAIL
OBRAT NA SUDU /

Promijenjena optužnica tokaru zbog prijetnji premijeru: Pogledajte koliku kaznu traži tužiteljstvo

Obrat na sudu u Zlataru. Promijenjena je optužnica tokaru kojem se sudi zbog prijetnji premijeru na Facebook stranici Vlade. Podsjetimo, optuženik je već proveo 60 dana u pritvoru, a početkom studenoga prošle godine s Andrejom Plenkovićem se prvi put susreo na sudu zbog četiri uvredljiva komentara. 

Optužnica je danas izmijenjena i više se ne tvrdi da se zbog prijetnji premijer osobno boji za svoj život i sigurnost, nego da su optuženikove riječi bile "podobne da kod njega izazovu strah". 

Na Sudu je predložena djelomična uvjetna kazna od godinu i šest mjeseci, s time da sedam mjeseci bude bezuvjetna kazna zatvora. Obrana smatra da je to pretjerano u odnosu na djelo koje mu se stavlja na teret. Više pogledajte u prilogu

21.1.2026.
20:16
RTL Danas
Andrej PlenkovićSud
