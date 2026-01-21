FREEMAIL
TRUMPOVA PORUKA /

Sinoć prijetio svima, danas saziva mir: Ključni EU čelnici napustili Davos prije njegova dolaska

'Tražim samo komad leda, jer Americi Grenland treba zbog nacionalne sigurnosti.' Dio je to maratonskog govora Donalda Trumpa u Davosu koji je svoje ambicije ponovio i u Europi. Pritom je isključio upotrebu sile, ali ostao je vjeran kritiziranju starog kontinenta, uz poruku da Europa ide krivim smjerom. Njegov govor ključni EU čelnici nisu slušali jer su iz Davosa otišli prije njegova dolaska ali Trumpu stiže odgovor. Više pogledajte u prilogu

21.1.2026.
20:23
Ana Trcol
Donald TrumpGrenlandDavos
