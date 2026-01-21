Počelo šalom, nastavilo se blokadom: Evo gdje su zapeli pregovori o sucima

Pregovori vladajućih i lijeve oporbe oko izbora ustavnih sudaca i čelnika Vrhovnog suda započeli su netipično, uz poruku: “Svjetski je dan zagrljaja”. Iako je uvod bio opušten, sadržaj razgovora brzo se vratio na ozbiljne političke prijepore.

Prije sastanka oporbena ljevica okupila se na kavi kako bi usuglasila strategiju za pregovore, dok je vladajuća strana pokušala razbiti napetost šalom prije ulaska u dvoranu.

Sat vremena nakon sastanka ljevica je poručila da je postignut dogovor o metodologiji predlaganja troje kandidata za Ustavni sud. “Ne bih iznosio detalje kako se razgovaralo, ali mogu reći da to nije model 2-1 ili 1-2, niti matematička trgovina. Pokušat ćemo postići konsenzus oko najboljih kandidata”, rekao je Saša Đujić.

Vladajući, međutim, tvrde da i dalje inzistiraju na tome da biraju dva od tri ustavna suca. Dok ljevica na to ne pristane, poručuju, nisu spremni glasati o predsjedniku Vrhovnog suda.

“Ne čini mi se da smo u slijepoj ulici. Naš je cilj popuniti obje pozicije i očekujem da ćemo idući tjedan, kada budemo konkretizirali imena, dodatno približiti stavove”, izjavio je ministar pravosuđa Ivan Malenica.

Rušenje kvoruma i međusobne optužbe

U međuvremenu, HDZ-ovi zastupnici najavili su rušenje kvoruma na Odboru za pravosuđe, čiji je predsjednik sazvao sjednicu na kojoj se trebalo glasati o kandidatima za Vrhovni sud. Predsjednik Republike Zoran Milanović već je ranije najavio da će, sukladno svojim ovlastima, predložiti Mirtu Matić.

Predsjednik Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja poručio je da će sjednice nastaviti sazivati dok se ne postigne dogovor. “Namjeravam ovu sjednicu sazivati dok god se ovi ne dogovore ili im ne dođe do pameti da je ovakvo ponašanje sramotno”, rekao je.

Grmoja kritizira i vladajuće i oporbu — HDZ zbog inzistiranja na, kako tvrdi, “trgovini” i paketnom odlučivanju o Ustavnom i Vrhovnom sudu, a ljevicu zbog držanja uz predsjednika Milanovića i pristajanja na pregovore.

Iz lijeve oporbe poručuju da ne pristaju na političke ucjene. “Stvari koje su dosad bile nametnute kao ucjena smatramo štetnima i za demokraciju i za budućnost”, rekla je Sandra Benčić.

S druge strane, iz HDZ-a odbacuju optužbe o blokadi pravosuđa. “HDZ nikada nije išao u smjeru blokiranja ili nečega što je negativno za hrvatsko pravosuđe. Dapače”, poručio je Nikola Mažar.

Nova runda pregovora između HDZ-a i lijeve oporbe planirana je za idući tjedan, kada bi trebala biti predstavljena konkretna imena za tri mjesta u Ustavnom sudu. Mandati sadašnjim sucima istječu u travnju.