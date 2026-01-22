Zagreb dobiva kupalište s posebnom atrakcijom, prvi smo 'zaronili' u bazen u Španskom

Prvi javni bazen Zagreb je dobio davne 1947. godine na Šalati. Od tada se u plivačke sportove u glavnom gradu nije previše ulagalo – danas grad ima svega pet bazena. No, to bi se uskoro trebalo promijeniti. Početkom ljeta naselje Špansko će dobiti moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za 300 gledatelja.

Projekt vrijedan 34 milijuna eura trebao bi donijeti novo središte rekreacije za zapadni dio Zagreba, a građani bi, prema najavama, u vodi mogli zaplivati već tijekom najtoplijeg dijela ljeta.

'Ne gradimo samo bazen, nego cijeli kompleks'

Zamjenica pročelnice Gradskog ureda za izgradnju i prostorno uređenje Štefica Mihalić objašnjava da bazen u Španskom ima širi koncept kupališta, a ne samo klasičnog sportskog objekta.

“Trenutno se nalazimo u manjem bazenu dimenzija 12,5 puta 25 metara, a imat ćemo i veliki bazen od 34 puta 25 metara. Uz to dolaze dodatni sadržaji, posebno za djecu – jedno manje plivalište koje će služiti za obuku neplivača”, ističe Mihalić. Kompleks će uključivati i hidromasažne kade, odnosno manje hidromasažne bazene, kao i spa-centar na katu.

“Na katu ćemo imati lijepi spa-centar koji će itekako dobro doći za ovo naselje s oko 50.000 stanovnika. To je praktički mali grad”, dodaje. Govoreći o rokovima, Mihalić kaže da bi građevinski dio trebao biti gotov krajem svibnja ili početkom ljeta, nakon čega slijedi ishođenje uporabne dozvole. “Vjerujem da ćemo ovdje zaplivati u najtoplijem dijelu ljeta”, poručuje.

Građani s nestrepljenjem očekuju

Građani Španskog s nestrpljenjem očekuju otvaranje novog kupališta, iako ne kriju ni određene brige. “Veselim se jer ćemo imati rekreaciju bliže, ali me brine parking. Mi ovdje nemamo parking”, kaže Snježana iz Zagreba.

Matija, također stanovnik kvarta, smatra da će projekt pozitivno utjecati na cijelo naselje. “Mislim da će izgledati lijepo. Nisam iskreno vidio sve slike i planove, ali sigurno će dobro doći kvartu”, kaže.

Na kraju, Mihalić otkriva i jednu od atraktivnijih novosti koje očekuju buduće posjetitelje. “Još jedan sadržaj koji nisam spomenula je vanjski tobogan koji će ići s druge etaže jedne konstrukcije. Moći će se spuštati oni malo hrabriji u manji dio vanjskog bazena i to će biti atraktivno”, zaključuje zamjenica pročelnice.