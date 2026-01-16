Kranjčevićeva kao temelj novog sportskog Zagreba: Evo što kažu iz Grada

Na gradilištu je završena temeljna i montažna armiranobetonska konstrukcija sjeverne tribine, dok se istodobno montiraju zapadna i istočna tribina. U tijeku su i armiranobetonski radovi na zapadu, uređenje prostora ispod sjeverne i istočne tribine te početak izgradnje internih prometnica unutar kompleksa.

Zagreb će krajem 2026., nakon više od pola stoljeća, dobiti novi stadion kapaciteta 11.163 gledatelja. Igralište dimenzija 105 × 68 metara zadovoljit će UEFA-ine kriterije 4. kategorije, čime se otvara mogućnost održavanja utakmica najviše razine i velikih sportskih priredbi.

Projekt donosi i širu urbanu obnovu područja – novi gradski trg od 6.300 četvornih metara, parkiralište s više od 400 mjesta te razne popratne sadržaje za sportaše, navijače i posjetitelje. Stadion će biti multifunkcionalan, prilagođen i koncertima te drugim velikim događanjima.

Iz Grada poručuju kako je obnova stadiona u Kranjčevićevoj ključna za daljnji razvoj sportske infrastrukture, ali i nužan korak prije rušenja starog i izgradnje novog stadiona u Maksimiru, dogovorene s Vladom RH.

Novi stadion u Kranjčevićevoj tako postaje više od sportskog objekta – simbol urbane obnove i važan iskorak prema modernijem Zagrebu.

POGLEDAJTE VIDEO: Kranjčevićeva ide u zaborav! Zajec: 'Ovo je početak radova i za Maksimir'