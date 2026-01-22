Hrvati ocijenili što mora biti bolje da prođemo u polufinale: 'Ne znam je li ova ekipa spremna..'

U borbi za prvo mjesto skupine E Hrvatska je u Malmou ostala bez odgovora na igru Švedske i upisala poraz 33:25. Šveđani su tijekom cijelog susreta kontrolirali rezultat i na kraju upisali uvjerljivu pobjedu.

Iako su se naši rukometaši sredinom prvog dijela uspjeli vratiti u susret, Švedska je do odlaska na odmor stvorila četiri pogotka prednosti. Unatoč porazu, hrvatska reprezentacija izborila je plasman u drugi krug natjecanja, gdje je očekuju dvoboji protiv Islanda, Švicarske, Slovenije i Mađarske. A utakmicu protiv Islanda možete pratiti već sutra od 15.30 na RTL-u i platformi Voyo.

"Previše pogrešaka. Svi su igrači ušli u utakmicu pomalo nervozno. Po mom mišljenju, bila je to jednosmjerna utakmica za Švedsku. Nismo uhvatili pravi ritam, ni u obrani ni u napadu", komentirao je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson nakon utakmice.

Što mora biti bolje da Hrvatska prođe u polufinale?

U našoj stalnoj rubrici pitali smo i vas: "Što mora biti bolje da Hrvatska prođe u polufinale?" Evo što ste nam pisali:

"Sve, obrana i napad, imali smo dva puta rupu od 5 min. i više bez datog gola...ne znam je li ova ekipa trenutačno spremna za osvojit neku od medalja", kaže Andrej Pospiš.

"Obrana, čovjek koji brani našu mrežu - to treba mijenjati. Kakav je to golman ako mu svaka lopta od protivnika uđe u mrežu? Nikakva", kaže Karla Peić.

"Kad se naša obrana pokaže puno bolja, tek tada možemo očekivati sve najbolje", kaže Jakša Tomić.

"Teško ćemo nešto popraviti za nekoliko dana. Pustimo floskule da trebamo izvući pouke ali osobno se nadam da nadolazeći protivnici nisu vrhunske kvalitete i uz dozu sreće da ćemo otići u polufinale. Možda će biti dosta i tri pobjede za drugo mjesto pošto su ekipe (izuzev Švedske) iste kvalitete i bit će svakakvih rezultata.Loše je za sad jedino što smo izgubili osam razlike jer će i gol razlika odlučivati", kaže Dejan Car.

"Baviti se rukometom, a politiku, glazbu i ostale drangulije ostaviti za poslije", komentirao je Almir Alimanović.