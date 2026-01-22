Alarmantne brojke Hrvati piju više nego što misle, a posljedice mogu teške

PUNO OVISNIKA /

Cijeli mjesec traje "Suhi siječanj" – inicijativa hrvatskih liječnika kojom su se pridružili globalnoj kampanji kao poziv na zdraviji početak godine. Posebno nakon blagdanskog razdoblja obilne hrane i konzumacije alkohola. U Hrvatskoj najviše piju mladi između 25. i 34. godine, a alkohol je jedan od četiri glavna rizična faktora za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Čak devet od deset odraslih barem je jednom posegnulo za čašom. O svemu je danas govorila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je najavila registar ovisnika o alkoholu.