FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PUNO OVISNIKA /

Alarmantne brojke Hrvati piju više nego što misle, a posljedice mogu teške

Cijeli mjesec traje "Suhi siječanj" – inicijativa hrvatskih liječnika kojom su se pridružili globalnoj kampanji kao poziv na zdraviji početak godine. Posebno nakon blagdanskog razdoblja obilne hrane i konzumacije alkohola. U Hrvatskoj najviše piju mladi između 25. i 34. godine, a alkohol je jedan od četiri glavna rizična faktora za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti. Čak devet od deset odraslih barem je jednom posegnulo za čašom. O svemu je danas govorila i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je najavila registar ovisnika o alkoholu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.1.2026.
17:15
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
AlkoholZdravljeAlkoholozam
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx