Povlači se začin s tržišta, Inspektorat upozorio: Ima opasnu količinu toksina

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je o povlačenju kumina u prahu marke AliBaba Jeera Powder u pakiranjima od 100 i 400 grama. Razlog opoziva je utvrđena prisutnost pirolizidinskih alkaloida, tvari koje mogu biti štetne za zdravlje ako se konzumiraju u nedopuštenim količinama.

Opoziv se odnosi isključivo na seriju LOT: L15.05.2027 s rokom trajanja do 15. svibnja 2027. godine.

Foto: Državni Inspektorat Rh

Utvrđena veća doza toksina

Analizom je utvrđeno da proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2023/915, koja propisuje najveće dopuštene količine određenih kontaminanata u hrani.

Pirolizidinski alkaloidi su prirodni toksini koje proizvode pojedine biljke kako bi se zaštitile od biljojeda, štetnika i nametnika.

Izloženost većim dozama ovih toksina tijekom dužeg vremenskog razdoblja najviše oštećuje jetru, ali i pluća i krvne žile.

Podaci o proizvodu

Dobavljač ovog začina je talijanska tvrtka Fresh Tropical Sri By Jawad iz Sevesa, dok ga na hrvatsko tržište stavlja tvrtka KATHMANDU MART d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Petra i Tome Erdodyja 17.

Iz Inspektorata napominju kako se ova obavijest odnosi isključivo na gore navedenu seriju i rok trajanja. Kupcima koji posjeduju ovaj proizvod savjetuje se da ga ne konzumiraju te da ga vrate na prodajno mjesto.

