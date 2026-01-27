Istraga smrti dviju beba: Alarm u Europi zbog hrane za dojenčad, reagirala i Hrvatska

Nakon globalnog povlačenja dječje hrane za dojenčad neke od najvećih svjetskih kompanija, francuske vlasti istražuju smrti dviju beba koje su konzumirale Nestleovu dječju hranu obuhvaćenu opozivima zbog kontaminacije cereulidom.

Francusko ministarstvo zdravstva potvrdilo je za Euronews da zasada nije utvrđena uzročna veza, a Nestle poručio kako nastavlja pratiti razvoj situacije i surađuje kako bi pružio sve potrebne informacije.

Vlada Flandrije u Belgiji potvrdila je da se beba razboljela u siječnju 2026. nakon konzumacije kontaminirane Nestleove dječje hrane. "Dijete je povraćalo i imalo vodenasti proljev, ali se oporavilo nakon 10 dana. Uzorcima stolice potvrdili smo da se beba razboljela zbog kontaminacije cereulidom iz Nestleovog mliječnog proizvoda"; kazao je glasnogovornik Ministarstva skrbi Joris Moonens.

Što je sporno u formuli?

Potvrdili su da serijski broj mliječnog proizvoda zbog kojeg se beba razboljela pripada serijama obuhvaćenima povlačenjem s tržišta u Belgiji.

Cereulid je termostabilan toksin koji proizvodi bakterija Bacillus cereus i može se razvijati u hrani. Kod infekcije cereulidom javljaju se simptomi poput povraćanja i proljeva, odnosno slični želučanoj gripi između pola sata i tri sata nakon konzumiranja mlijeka.

Alarm zbog kontaminirane hrane za dojenčad pojavio se u prosincu, kada je francuski Nestle objavio povlačenje formule za dojenčad u svojoj tvornici u Nunspeetu u Nizozemskoj zbog sumnje na kontaminaciju cereulidom. Ona je pronađena kod jednog kineskog dobavljača arahidonske ARA ulja, ključnog sastojka u premium formulama za bebe.

Od kraja prosinca, svi proizvođači dojenačke hrane diljem svijeta koji koriste ARA ulje ovog dobavljača moraju provoditi analizu rizika kako bi osigurali sigurnost svojih gotovih proizvoda, dodaju iz francuskog Ministarstva poljoprivrede.

Početkom siječnja Nestle je naredio povlačenje tržišta i za druge serije adaptiranog mlijeka za dojenčad u 60 zemalja, što je dovelo do jednog od najvećih slučajeva povlačenja ikad. Opoziv je obuhvatio više robnih marki, međ kojima su SMA, Beba, Guioz i Alfamino.

Reakcija u Hrvatskoj

U siječnju je francuska tvrtka Lactalis obavijestila vlasti da procjenjuje situaciju, s obzirom na mogućnost da su neke serije možda sadržavale sporno ulje istog dobavljača. Nakon završetka analize, Lactlis je zaključio da postoji mogući rizik povezan s određenim serijama dojenačke formule na tržištu te je povukao serije svoje marke Picot dojenačke formule, distribuirane u 18 zemalja.

Povlačenje serija potvrdile su i tvrtke Danone, Vitagermine i Hochdorf Swiss Nutrition koje djeluju diljem Europe i Azije.

Nestle Adriatic početkom ove godine preventivno je započela dobrovoljno povlačenje određenih serija NAN formula za dojenčad u Hrvatskoj, u suradnji s Državnim inspektoratom.

"Sigurnost i dobrobit dojenčadi naš su apsolutni prioritet. Ovo povlačenje je preventivna mjera zbog potencijalne prisutnosti cereulida, tvari koju proizvodi mikroorganizam Bacillus cereus, u jednom od sastojaka dobavljača korištenih u predmetnim serijama", kazali su iz Nestlea.

Napomenuli su da do sada kod nas nije potvrđen ni jedan slučaj oboljenja ili simptoma, no odlučili su se za preventivni opoziv proizvoda u skladu sa protokolima kvalitete i sigurnosti proizvoda.

"Potrošači, koji su kupili navedene serije proizvoda, ne smiju ih davati svom djetetu i mogu ih vratiti na prodajno mjesto radi povrata novca. Svi koji su zabrinuti za zdravlje svog djeteta trebaju kontaktirati pedijatra ili zdravstvenog djelatnika", napomenuli su iz Nestlea.

POGLEDAJTE VIDEO: Samo Estonija ima veću inflaciju: Energija, hrana i usluge rastu, industrijski proizvodi jedini pali