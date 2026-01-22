Opasni toksin u hrani za bebe: Lactalis povlači popularni proizvod u 18 zemalja

Francuski proizvođač mliječnih proizvoda Lactalis povukao je hranu za dojenčad u 18 zemalja diljem svijeta nakon što je otkriveno da neke serije možda sadrže opasan toksin cereulid. Opoziv se ne odnosi na Hrvatsku.

Od početka ove godine tri vodeće svjetske mliječne tvrtke, uključujući Nestlé i Danone, odlučile su povući s polica mliječnu hranu za novorođenčad zbog straha od kontaminacije.

Francuska grupa Lactalis u srijedu je objavila da će povući seriju adaptiranog mlijeka za dojenčad zbog zabrinutosti da sadrži toksin.

Popis zemalja u kojima će milijeko biti povučeno

Popis od 18 zemalja u kojima će mlijeko biti povučeno uključuje Australiju, Čile, Kinu, Kolumbiju, Kongo, Češku, Ekvador, Francusku, Gruziju, Grčku, Kuvajt, Madagaskar, Meksiko, Monako, Španjolsku, Peru, Tajvan i Uzbekistan.

"Lactalis Nutrition Santé (LNS) dobrovoljno povlači šest serija mlijeka za dojenčad marke Picot, dostupnog u ljekarnama i supermarketima, zbog prisutnosti cereulida u sastojku nabavljenom od dobavljača", navodi se u priopćenju.

Cereulid je tvar bakterijskog podrijetla, a proizvodi ga mikroorganizam Bacillus cereus. Može izazvati proljev i povraćanje, navodi se u priopćenju Lactalisa, vlasnika hrvatskog Dukata.

Tko stoji iza kontaminiranog sastojka?

Lactalis nije imenovao dobavljača koji stoji iza kontaminiranog sastojka. Objavili su popis od šest brojeva serija, naglasivši da su sve ostale serije sigurne.

"Potpuno smo svjesni da bi informacija mogle izazvati zabrinutost među roditeljima male djece", navode u Lactalisu, no francuske vlasti nisu im signalizirale "nikakav zahtjev niti ikakvo izvješće vezano uz konzumaciju tih proizvoda".

I drugi mljekarski divovi dobili su u proteklim tjednima obavijest o povlačenju hrane za novorođenčad u zemljama diljem svijeta, podsjećaju agencije AFP i Reuters.

Blokirane palete proizvoda

Singapurske vlasti povukle su tako u subotu dojenačku hranu Dumex, marke u vlasništvu francuskog prehrambenog diva Danonea.

Kompanija je navela da su vlasti blokirale samo "nekoliko paleta" Dumexa, što navodi na zaključak da još nisu stigle na police trgovina.

Opoziv u Hrvatskoj

Nestlé je pak 6. siječnja povukao serije dojenačke hrane u nekoliko europskih zemalja zbog moguće kontaminacije cereulidom.

Opoziv se odnosio i na Hrvatsku. Zbog potencijalne prisutnosti cereulida kompanija Nestlé Adriatic d.o.o. opozvala je ograničene serije određenih NAN formula za dojenčad u suradnji s Državnim inspektoratom RH.

Nestlé Francuska priopćio je da “preventivno i dobrovoljno” povlači određene serije dojenačkih formula Guigoz i Nidal nakon što su nove istrage pokazale potencijalnu prisutnost cereulida.

Francuske zdravstvene vlasti priopćile su u utorak da je u tijeku istraga nakon smrti bebe koja je konzumirala mlijeko iz jedne od serija koje je Nestlé povukao, iako trenutačno još nije utvrđena veza između konzumacije i smrti, navode agencije.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko su smijenjeni šefovi državnih firmi? Plenković: 'Bit će još promjena'