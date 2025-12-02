FREEMAIL
PRONAĐENA BAKTERIJA /

S polica trgovina povučena tlačenica, provjerite jeste li je kupili

S polica trgovina povučena tlačenica, provjerite jeste li je kupili
Foto: Dusko Mirkovic/pixsell, Ilustracija

Tlačenica je s naznakom 'upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine

2.12.2025.
16:46
Hina
Dusko Mirkovic/pixsell, Ilustracija
S tržišta se opoziva Tlačenica od 500 do 600 grama, krapinskog proizvođača, zbog utvrđene bakterije Listeria monocytogenes, izvijestili su iz Državnog inspektorata u utorak.

Tlačenica je s naznakom 'upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ)  o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a podaci se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, stoji u priopćenju.

