Opasna tvar u popularnom voću, povlači se s polica: 'To je kao otrov za želudac'

Državni inspektorat RH izvijestio je potrošače o opozivu proizvoda Grožđica sušena 200 g NATURA i Grožđica sušena 500 g Marjan voće, zbog povišene razine pesticida, priopćila je u petak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Povlače se proizvodi sa sljedećim LOT brojevima i rokovima trajanja:

Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 17.01.2027., LOT: 290, EAN kod: 8697435900016;

Grožđica sušena 200 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 10.01.2027. LOT: 283, EAN kod: 8697435900016;

Grožđica sušena 500 g NATURA, najbolje upotrijebiti do: 27.11.2026., LOT: 239, EAN kod: 3113074601077;

Grožđica sušena 500 g (prozirna folija) Marjan voće, najbolje upotrijebiti do: 24.12.2026., LOT: 267, EAN kod: 3858893921462;

Studentski miks TAKE A BREAK S-Budget 500 g, EAN kod 3856021226960, rok trajanja: 13.10.2026./ LOT 286;

Grožđica sušena 1000 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704649;

Grožđica sušena 500 g ARO, najbolje upotrijebiti do: 25.11.2026., LOT: 237, EAN kod: 3856024704632

'Djeluje kao otrov za želudac'

Ti proizvodi povlače se s tržišta zbog povišene razine pesticida tiodikarba, koji je insekticid i djeluje kao otrov za želudac i kontaktni otrov, a suzbija razne štetnike (gusjenice, žižke, puževe) u žitaricama, voću i povrću.

Uvoznik proizvoda je Marjan Voće d.o.o., Dugo Selo, a zemlja podrijetla Iran.

Detalji o povlačenju i opozivu proizvoda dostupni su i na web stranici subjekta: https://marjan-voce.hr/obavijesti/ a obavijest se odnosi isključivo na proizvod s gore navedenim podacima, navodi HAPIH.

​

POGLEDAJTE VIDEO: Prodavače s Dolca zbog pada stropa prebacili na drugu lokaciju: 'Sumnjam da ćemo se ikada vratiti'