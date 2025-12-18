FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JAVLJA HALMED /

Povlači se serija antibiotika, u Hrvatskoj nema zamjene: 'Obratite se liječniku'

Povlači se serija antibiotika, u Hrvatskoj nema zamjene: 'Obratite se liječniku'
×
Foto: Shutterstock/ilustracija

Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije

18.12.2025.
11:44
Erik Sečić
Shutterstock/ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) u srijedu je objavila da se povlači serija lijeka Zineryt (40 mg + 12 mg)/ml prašak i otapalo za otopinu, 30 ml (eritromicin; cinkov acetat).

"Tvrtka Pharma One d.o.o., distributer lijeka, u suradnji s Agencijom za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) provodi povlačenje serije D35657 (roka valjanosti 5. 11. 2026.) predmetnog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni", istaknuo je HALMED u priopćenju.

Dodaju da se postupak povlačenja provodi zbog odstupanja od načela dobre proizvođačke prakse od strane proizvođača djelatne tvari.

'Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku' 

"Budući da u Republici Hrvatskoj nije dostupan lijek s predmetnom djelatnom tvari, u istom farmaceutskom obliku, navedeni lijek se nabavlja postupkom izvanrednog unošenja na temelju izjave zdravstvene ustanove o potrebi za nabavkom lijeka ili za nužne slučajeve liječenja na pojedinačni recept. Bolesnici se trebaju obratiti svome liječniku ili ljekarniku u slučaju bilo kakvih pitanja u vezi trenutačne terapije", dodaje HALMED.

"Podsjećamo da su zdravstveni radnici obvezni prijaviti HALMED-u svaku nuspojavu lijeka, kao i neispravnost u kakvoći lijeka. Pacijenti koji su razvili neku nuspojavu na lijek također mogu nuspojavu prijaviti izravno HALMED-u, uz preporuku da se za svaku nuspojavu koju zapaze obrate svom liječniku ili ljekarniku radi savjetovanja o načinu nastavka terapije", zaključuje se u priopćenju. 

POGLEDAJTE VIDEO: Gripa ispraznila škole i vrtiće, zatrpana i Hitna: Bolesno svako drugo dijete

HalmedLijekLiječnik
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JAVLJA HALMED /
Povlači se serija antibiotika, u Hrvatskoj nema zamjene: 'Obratite se liječniku'