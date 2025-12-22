FREEMAIL
UPOZORENJE GRAĐANIMA /

Povlače se lignje zbog kadmija: 'Vratite ih u trgovinu!'

Povlače se lignje zbog kadmija: 'Vratite ih u trgovinu!'
Foto: Shutterstock/ilustracija

Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, navodi HAPIH

22.12.2025.
15:49
Hina
Shutterstock/ilustracija
Državni inspektorat RH izvijestio je potrošače o opozivu s tržišta proizvoda LIGNJA INDIJSKA 6/10, LOT: 182-2024-3, najbolje upotrijebiti do 30.08. 2026., zbog povećane količine kadmija, priopćila je u ponedjeljak Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH).

Dobavljač je Worldwide Fishing Company S.L.. Pontevedra, Španjolska.

Proizvod 'Lignja indijska' nalazio se u maloprodaji tvrtke Stanić d.o.o., Kerestinec, Sveta Nedelja, koja poziva kupce da ga vrate na prodajno mjesto gdje su ga kupili. Rok za vraćanje proizvoda u objekte tvrtke Stanić  je 31. prosinca 2025., stoji u objavi.

Proizvod nije u skladu s EU Uredbom o najvećim dopuštenim količinama određenih kontaminanata u hrani, navodi HAPIH.

Detalji o opozivu dostupni su na web stranici subjekta u poslovanju s hranom.

Obavijest se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, dodaje se u priopćenju.

