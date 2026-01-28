FREEMAIL
Čuli se Plenković i Milanović: Odlučili što će s Trumpovim Odborom za mir

Čuli se Plenković i Milanović: Odlučili što će s Trumpovim Odborom za mir
Foto: Rtl

28.1.2026.
15:21
danas.hr
Rtl
Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković čuli su se danas telefonom. Uoči sjednice Odbora za financije na kojem će predstaviti kandidata za ministra financija Tomislava Ćorića premijer Andrej Plenković obratio se medijima.

S obzirom na to da je Milanović prošlog tjedna nešto komunicirao da se trebamo čuti, čuli smo se kratko u vezi Odbora za mir i povelje. Moram reći da je stav Vlade da Hrvatska ne bi u ovom trenutku pristupala Odboru za mir iz niza razloga. Priopćili smo to Milanoviću. On je rekao da je on stav danas komunicirao javno i nemam tu što dodati", rekao je premijer.

Dodao je da ga je zvao nakon što su jučer donijeli stav i odluke i da nema nikakvih pokrivanja te da mu ne treba nikakav asistent da zauzme stav. 

Čuli se Plenković i Milanović: Odlučili što će s Trumpovim Odborom za mir