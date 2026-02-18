FREEMAIL
KONTROVERZNI MAILOVI /

Whoopi Goldberg je bila u vezi s Jeffreyjem Epsteinom? Evo što ona ima za reći u svoju obranu

Foto: JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia

Nakon što su otpečaćeni e-mailovi Jeffreyja Epsteina, otkriveno je i kako se ime poznate komičarke i glumice Whoopi Goldberg pojavljuje u više navrata. Spominjanje njezinog imena toliko je često da su mnogi posumnjali da nam je američko Ministarstvo pravosuđa zapravo i otkrilo osobnu povezanost Amerikanke s pokojnim financijerom i osuđenim seksualnim prijestupnikom

18.2.2026.
10:47
Hot.hr
JOHN ANGELILLO/UPI/Profimedia
Američka glumica i komičarka čak se 21 put pojavljuje u dokumentima povezanima s američkim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Čitav slučaj jedan je od najintrigantnijih u 21. stoljeću, a ono što su nekoć bile zabave na koje su svi htjeli biti pozvani, sada su dokazi za koje mnogi poznati ne žele da ikada budu otkriveni.

U dokumentima se tako 21 put spominje ime Whoopi Goldberg, američke glumice i komičarke, a mnogi tvrde kako je poznata Amerikanka bila u ljubavnom odnosu s kontroverznim Epsteinom.

"Radi transparentnosti, reći ću da je moje ime u dokumentima. Jest. I što tamo piše? Piše: 'Whoopi treba zrakoplov do Monaka. Zaklada Johna Lennona - a trebalo bi pisati zaklada Juliana Lennona - to plaća", izjavila je Goldberg u svojoj emisiji The View.

Kako je objasnila, organizatori događaja na kojem je trebala prisustvovati nisu htjeli unajmiti charter let za Whoopi pa su poslali upite mnogim privatnim vlasnicima mlažnjaka, a među njima i Epsteinu.

Njezina suvoditeljica Joy Behar zatim je zaključila: "Drugim riječima, svatko se može naći na tom popisu", na što je isfrustrirana Whoopi dodala: "Govorim vam ovo jer me ljudi pokušavaju prikazati kao nešto što nisam - nisam mu bila djevojka, nisam mu bila prijateljica... Govorim o sebi jer me provlače kroz blato. Ljudi stvarno vjeruju da sam bila s njim. Ma dajte, molim vas. Za svakog muškarca s kojim sam ikad bila znali ste, jer su o tome pisali mediji. I ne, nisam ušla u taj zrakoplov...", zaključila je 70-godišnja glumica.

