FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RADNICI BJEŽE /

Urušilo se gradilište na Rebru? Širi se jeziva snimka: 'Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno'

Urušilo se gradilište na Rebru? Širi se jeziva snimka: 'Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno'
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi kako je na gradilištu 'novog' Rebra došlo do urušavanja građevinske konstrukcije

28.1.2026.
11:00
danas.hr
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Radovi na KBC-u Rebro već su u punom jeku, a najavljeno je da će do 2027. godine najveća bolnica u Hrvatskoj biti u potpunosti obnovljena. U dosadašnje radove, koji se privode kraju, uloženo je 350 milijuna eura.

Međutim, društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi kako je na gradilištu "novog" Rebra došlo do urušavanja građevinske konstrukcije.

Žustra rasprava pokrenula se na Redditu, a korisnici se ne mogu načuditi konstrukciji i njezinom padu, dok su neki postavili tehničko pitanje o samoj gradnji: "A zašto su odjednom tako visoko podignuli armaturu? Zašto nisu postupno lijevali i nastavljali?"

"Pitam se zašto uporno grade te bolnice sve više i više na brdima, umjesto da konačno naprave glavni centar u Blatu i zabrane dogradnje na starim lokacijama do kojih je teško doći?", komentirao je jedan korisnik.

"Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno", dodao je drugi.

O svemu smo poslali upit izvođaču radova i KBC-u Zagreb. Više detalja objavit ćemo kada dobijemo njihove odgovore.

POGLEDAJTE VIDEO: Gradi se na Rebru i Jordanovcu, niče i potpuno nova zgrada: Evo kad će sve biti dovršeno

Kbc RebroGradilišteUrušavanje Zgrade
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
RADNICI BJEŽE /
Urušilo se gradilište na Rebru? Širi se jeziva snimka: 'Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno'