Urušilo se gradilište na Rebru? Širi se jeziva snimka: 'Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno'

Radovi na KBC-u Rebro već su u punom jeku, a najavljeno je da će do 2027. godine najveća bolnica u Hrvatskoj biti u potpunosti obnovljena. U dosadašnje radove, koji se privode kraju, uloženo je 350 milijuna eura.

Međutim, društvenim mrežama kruži snimka na kojoj se vidi kako je na gradilištu "novog" Rebra došlo do urušavanja građevinske konstrukcije.

Žustra rasprava pokrenula se na Redditu, a korisnici se ne mogu načuditi konstrukciji i njezinom padu, dok su neki postavili tehničko pitanje o samoj gradnji: "A zašto su odjednom tako visoko podignuli armaturu? Zašto nisu postupno lijevali i nastavljali?"

"Pitam se zašto uporno grade te bolnice sve više i više na brdima, umjesto da konačno naprave glavni centar u Blatu i zabrane dogradnje na starim lokacijama do kojih je teško doći?", komentirao je jedan korisnik.

"Ne mogu vjerovati da je ovo stvarno", dodao je drugi.

O svemu smo poslali upit izvođaču radova i KBC-u Zagreb. Više detalja objavit ćemo kada dobijemo njihove odgovore.

