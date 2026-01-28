Hrvatska platila visoku cijenu pobjede: Tragičan trenutak koji je obilježio večer protiv Slovenije

Hrvatska rukometna reprezentacija u nastavku Europskog prvenstva ostala je bez jedne od svojih ključnih karika. Zvonimir Srna, kako doznaje Net.hr, zadobio je rupturu zadnje lože, ozljedu s kojom je već ranije imao problema, zbog čega je njegov nastup na ovom prvenstvu završen. Iako Hrvatski rukometni savez zasad službeno nije potvrdio informaciju, očekuje se da će se uskoro oglasiti.

Zvonimir Srna je već u samom početku utakmice imao grimasu, ali naš ratnik je stisnuo zube i nastavio igrat jer on nikada nije bio alibi igrač, već je uvijek ostavio posljednji atom snage na rukometnom parketu.

Do ozljede je došlo tijekom utakmice protiv Slovenije, u drugom poluvremenu. Srna je nakon jednog šuta nezgodno doskočio, odmah pokazao bolnu grimasu i počeo šepati. Vrlo brzo postalo je jasno da situacija nije bezazlena – hrvatski reprezentativac napustio je parket sa suzama u očima, a već tada se moglo naslutiti da je riječ o zadnjoj loži, što je potvrđeno neposredno nakon susreta.

Posebno emotivan trenutak zabilježen je na tribinama. Kamere su u tom trenutku uhvatile Srninu sestru Antonelu, čija je zabrinutost govorila više od riječi. Njezina reakcija bila je razumljiva jer cijela Hrvatska u tim je trenucima dijelila isti strah.

Zvonimir Srna bio je jedna od važnih figura hrvatske reprezentacije na ovom prvenstvu, a njegov izostanak dodatno otežava ionako zahtjevan raspored koji je pred izabranicima izbornika. Nakon velikog slavlja protiv Slovenije (29:25), vremena za slavlje nije bilo. Hrvatsku čeka posljednji susret druge faze Europskog prvenstva, i to protiv Mađarske.

Utakmicu možete pratiti uživo na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Bogat studijski program prati događanja, a nova epizoda emisije „Vrijeme je za rukomet“ počinje u 17:00 sati, dok je sam prijenos dvoboja na rasporedu od 18:00 sati.

Za razliku od Hrvatske, koja ima točno 24 sata odmora, Mađari u dvoboj ulaze iscrpljeni nakon teške i iscrpljujuće utakmice protiv Švedske, odigrane u kasnijem terminu.

Hrvatska će, dakle, morati pronaći nova rješenja bez Srne, igrača koji je bio značajna karika u sustavu igre. Ostaje nada da će se Zvonimir uspješno oporaviti i da ćemo ga uskoro ponovno gledati na rukometnim parketima diljem Europe, jačeg i zdravijeg nego prije.

