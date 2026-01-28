Hrvatska igra odlučujuću utakmicu za polufinale Europskog prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija samo jednu je pobjedu udaljena od plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Suparnik odabranicima Dagura Sigurdssona je Mađarska. "Vrijeme je za rukomet" počinje u 17.00, a utakmica Hrvatska - Mađarska u 18.00. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

4. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva 0 Hrvatska : 0 Mađarska

Hrvatska je na korak od plasmana u polufinale, a za ulazak među četiri najbolje momčadi Europskog prvenstva treba pobijediti Mađarsku. Mađarska je u utorak navečer u Malmou izvukla bod protiv Švedske, što im daje motivaciju za borbu do samog kraja. Osim toga, bit će im u fokusu prošla utakmica u Areni, kada su imali značajnu prednost protiv Hrvatske koju smo na kraju uspjeli izjednačiti. Vjerojatno žele dokazati da mogu pobijediti Hrvatsku. Očekuje nas uzbudljiv susret, a na nama je da iskoristimo priliku i osiguramo polufinale. Loša vijest je teška ozljeda Zvonimira Srne koji je zbog rupture zadnje lože otpao za daljnji tijek turnira.

Hrvatska je došla do ove pozicije zahvaljujući odličnim igrama, ali i činjenici da su jučer Švicarska i Mađarska osvojile po bod protiv Islanda i Švedske.

