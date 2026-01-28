FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVI SMO UZ VAS! /

Hrvatska igra odlučujuću utakmicu za polufinale Europskog prvenstva

Vrijeme je za rukomet počinje u 17.00, odlučujuća utakmica Hrvatske protiv Mađarske za polufinale Eure u 18.00, a sve možete gledati na RTL-u i platformi VOYO, a pratiti u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
28.1.2026.
16:37
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija samo jednu je pobjedu udaljena od plasmana u polufinale Europskog prvenstva. Suparnik odabranicima Dagura Sigurdssona je Mađarska. "Vrijeme je za rukomet" počinje u 17.00, a utakmica Hrvatska - Mađarska u 18.00. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr. 

4. kolo drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva
28. siječnja 2026.
18.00
0
Hrvatska
 
:
0
Mađarska
 
Tablice omogućuje Sofascore

Hrvatska je na korak od plasmana u polufinale, a za ulazak među četiri najbolje momčadi Europskog prvenstva treba pobijediti Mađarsku. Mađarska je u utorak navečer u Malmou izvukla bod protiv Švedske, što im daje motivaciju za borbu do samog kraja. Osim toga, bit će im u fokusu prošla utakmica u Areni, kada su imali značajnu prednost protiv Hrvatske koju smo na kraju uspjeli izjednačiti. Vjerojatno žele dokazati da mogu pobijediti Hrvatsku. Očekuje nas uzbudljiv susret, a na nama je da iskoristimo priliku i osiguramo polufinale. Loša vijest je teška ozljeda Zvonimira Srne koji je zbog rupture zadnje lože otpao za daljnji tijek turnira. 

Hrvatska je došla do ove pozicije zahvaljujući odličnim igrama, ali i činjenici da su jučer Švicarska i Mađarska osvojile po bod protiv Islanda i Švedske.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovih pet trenutaka obilježilo je utakmicu u kojoj su hrvatski rukometaši svladali Slovence

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaMađarskaHrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SVI SMO UZ VAS! /
Hrvatska igra odlučujuću utakmicu za polufinale Europskog prvenstva