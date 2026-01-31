Demografsko čudo u Slavoniji, koja je njihova tajna? 'Ulaganje u djecu nije trošak'

Stari Jankovci dokazuju da i mala sredina može imati veliku demografsku priču. U općini s oko tri tisuće stanovnika već četvrtu godinu zaredom rođeno je više od 35 djece, što je izniman rezultat za slavonsku općinu.

"Imam curicu od dvije godine, a drugo dijete je na putu. Općina pruža određene pomoći, postoji naknada za novorođenče, a u društvu ima dosta djece. Evo, kolegica je nedavno rodila", kaže Katarina Matanović iz Starih Jankovaca.

Zbog povećanog broja djece načelnik općine najavljuje i dogradnju dječjeg vrtića.

"Brojne mjere koje je Općina Stari Jankovci godinama ulagala u djecu doprinijele su tome da smo 2021. stekli status Općine – prijatelj djece. Ulaganje u djecu nije trošak, to je dugoročno najisplativije i najpametnije ulaganje", ističe načelnik Dragan Sudarević.

Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku, u 2024. godini u Hrvatskoj je rođeno 31.858 djece, dok ih je godinu ranije bilo 32.385. To je 527 djece više u usporedbi s prethodnim privremenim podacima, a usporedba službenih, potpuno obrađenih podataka pokazuje porast od 316 rođenih.

Poziv na oprez

"To je svakako lijepa vijest koja daje nadu i potvrđuje da demografski oporavak nije nemoguća misija, ako joj se ozbiljno pristupi i ako se počnu donositi strateške odluke", smatra demograf Stjepan Šterc.

Mihael je rođen prije samo dva dana i ući će u statistiku godine koja se tek piše. Njegova majka Viktorija Krznar iz Zagreba kaže kako su mjere ipak olakšanje mladim obiteljima.

"Sigurno su mjere nešto pridonijele. Nama je lakše jer ulazimo u kredit, a puno znači i to što tata može biti kod kuće mjesec dana", kaže Viktorija.

U zagrebačkim rodilištima lani je također rođeno više djece nego godinu prije, iako brojke treba gledati s oprezom.

"Ne možemo govoriti potpuno realno jer smo 2024. godine funkcionirali kao dvije bolnice na jednom mjestu. Imali smo 2838 porođaja, što je u skladu s dugogodišnjim prosjekom", objašnjava Vesna Gall, voditeljica rađaonice u KBC-u Sestre milosrdnice.

Majke ističu kako su financijski poticaji važni, ali da ključni problemi ostaju neriješeni.

"Poticaji definitivno, ali prije svega rješavanje stambenog pitanja. Podstanarstva su preskupa, a kupnja stana većini mladih obitelji nedostižna", napominje Marija Matić iz Muća.

Šterc smatra kako je sljedeći korak donošenje Zakona o demografskoj obnovi.

"Taj zakon uključuje četiri modela: zaustavljanje iseljavanja mladih, poticanje rađanja, plansku i selektivnu populacijsku politiku te poticajno useljavanje u demografski ispražnjena područja", objašnjava.

Jedna pozitivna godina, poručuju stručnjaci, nije dovoljna za utišavanje demografskog vapaja. Za stvarnu promjenu trenda bit će potrebne godine sustavnih i dosljednih mjera.