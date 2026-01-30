Džomba otkrio s čim se igrači muče: 'E, to je ta poznata rečenica nakon polufinala'

VRUĆE GLAVE /

Njemačka je večeras bila bolja od Hrvatske u polufinalu rukometnog Eura, ali i dalje smo u borbi za broncu.

U RTL Danas su se nakon utakmice uživo iz Herninga javili Marko Vargek, Mirza Džomba i Vlado Šola.

Marko., što Hrvatska mora popraviti u igri za broncu?

"Sitnice se trebaju popraviti na ovoj razini kada dođeš u polufinale. Kako vrijeme odmiče, još uvijek su glave vruće, pogotovo kod ovih rukometnih legendi sa mnom jer su oni vidjeli neku priliku, što se moglo možda bolje napraviti. Međutim, Hrvatska je i dalje u igri za medalju i ponosni smo. Ponosni smo na reprezentativce", rekao je Šola pa postavio pitanje Džombi:

Mirza okrenut ću se prema budućnosti, a to je utakmica za broncu. Koliko je teško igrati tu utakmicu za broncu, jer večeras mogao si spavati s medaljom, a sad si još uvijek u nekakvoj neizvjesnosti.

"E, to je ta poznata rečenica nakon polufinala - ili spavaš s medaljom ili se treseš do kraja. Jer, realno četvrto mjesto je uvjerljivo najgore mjesto koje se može dogoditi. Evo i baš smo komentirali Vlado i ja. Bolje biti možda 10. ili 15. nego četvrti. Činjenica je da bolji su Nijemci bili bolji i to je ključ cijele priče", rekao je Džomba.

Vlado, vas dvojica niste se složili u jednoj situaciji, Mirza je rekao dosta laganih golova primamo kad igramo 7-6, a ti si rekao, možda smo mogli i malo više igrati 7-6.

"Pa ja moram priznati da sam ja doživio prvo poluvrijeme s tom igrom 7-6 kao priliku da naš napad prodiše. Mi smo jako puno golova zabili iz otvorenih šansi i izradili smo tu njihovu obranu. Nažalost, realizacija u ključnoj fazi, onom završetku prvog poluvremena, je malo pala. Imali smo tri izrađene prilike za crtu, dvaput nam je Wolff obranio, jedan put je bila stativa, ali su bile izrađene. Dakle, tu se njihova obrana i dosta trošila. Jer kad igraš protiv sedam igrača, puno se trošiš, tim manje energije trošiš u napadu nego što oni troše u obrani. Očekivao sam da ćemo to igrati više u drugom poluvremenu, Međutim, to smo odigrali samo zadnjih osam minuta gdje smo gubili već u tom periodu dosta s velikom razlikom. Mislim da je bilo pet ili šest razlike i polako smo ih stizali, ali na kraju je odlučilo to što nismo iskoristili neki penal, a ne nekakav zicer koji se pojavio kad smo malo čvršće, odigrali u obrani i kad je Kuzma obranio dvije tri lopte za redom. Jednostavno nismo to realizirali i nismo sami sebi stvorili šansu da Nijemce tjeramo u kutu zadnje dvije minute da budu nervozni. Ispalo je tako da je ispalo. Međutim, ono što bih ja htio reći naglasiti je to da dolazak u samo polufinale je velika stvar i za hrvatski rukomet i za ovu generaciju. Objektivno, Nijemci su bolje igrali, bolji su i to su pokazali kroz one pripremne utakmice da su u ovom trenutku bolja reprezentacija od nas. Ne treba bježati od toga. Ono što mi trebamo napraviti je shvatiti da je nama brončana medalja cilj i da je trebamo zgrabiti pod svaku cijenu", poručio je Šola.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.