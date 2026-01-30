Sjajna vijest za dio trudnica u Hrvatskoj, ovo je postalo potpuno besplatno: 'To je spas'

Velika novost za žene kojima je u trudnoći utvrđena šećerna bolest. Od četvrtka mogu lakše do senzora za bezbolno praćenje šećera. Sve trudnice koje koriste i najmanje doze inzulina moći će senzore dobiti na trošak Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Brzo i uspješno, a od četvrtka svim trudnicama kojima je potrebno, i besplatno praćenje šećera, jer senzori idu na račun HZZO-a. Katarini Brkić Čengić je ovo treća trudnoća, druga sa senzorima.

"Ta kontrola dijabetesa je onda u trudnoći puno, puno lakša i evo ne osjetite je u toliko. Spas u trudnoći", govori nam Katarina i dodaje da senzora nije bilo 2017. za vrijeme njezine prve trudnoće.

Ogroman iskorak

Prema novim pravilima, sve trudnice koje koriste i najmanje doze inzulina moći će, ako njihov dijabetolog procijeni da je to potrebno, dobiti senzore za kontinuirano praćenje glukoze na trošak HZZO-a. "Trošak senzora je oko 140 eura mjesečno i sada će trudnice koje će na njega ostvariti pravo to će plaćati nula eura", poručuje Davor Skeledžija, član Zagrebačkog dijabetičkog društva.

U Hrvatskoj je na godinu oko četiri tisuće trudnica s tzv. gestacijskim dijabetesom, odnosno s povišenom razinom šećera u krvi prvi put dijagnosticiranoj u trudnoći. "To je ogroman iskorak što se tiče dopuštenja i prepoznavanja problema, da je potrebno staviti senzor i kontinuirano mjeriti glukoza kod trudnica kod kojih smo uključili i inzulin", smatra voditeljica Odjela za dijabetesa i fetalni rast KBC-a Zagreb Marina Ivanišević.

Sve to prošla je i Ivana Jurakić. Dijabetes ima cijeli život, u dijelu prve trudnoće koristila je senzor, dok je drugu u potpunosti provela s njim. "Dijabetes je nevidljiv na van, ali još u tom osjetljivom periodu trudnoće puno moraš razmišljati, zapravo upravljanje tom bolesti je teško, sam senzor pomaže da se rasteretimo", govori nam Ivana.

Upalio se senzor u sustavu!

Rasterećenje stiže i financijsko. "Čak i dijabetolog, ako je smatrao da bi toj trudnici dobrodošli senzori, nekad to nije preporučivao jer se nije usudio nametnuti potencijalni trošak nekome tko ga ne može financirati", poručuje Skeledžija.

Vijest o besplatnim senzorima brzo se proširila Odjelom za dijabetes i fetalni rast KBC-a Zagreb. "Tako možemo vrlo brzo i učinkovito prilagoditi inzulinsku terapiju, a samim time smanjujemo broj komplikacija, a to doprinosi sigurnosti trudnica i njihove djece", navodi Ivanišević.

Sve to znaju Ivana i Katarina kojima su senzori u trudnoćama bili najbolji prijatelji. Senzor se konačno upalio i sustavu. Shvatili su koliko je nužno da oni budu besplatni za sve kojima su potrebni.