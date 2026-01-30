Finale je izmaklo, ali medalja još nije: 'Nema tih para koje meni ovo mogu platit'

GLAVU GORE, DEČKI! /

Hrvatski rukometaši od početka su krenuli borbeno po finale. No, nedostajalo je snage, koncentracije i preciznosti. Poraz boli jer ovo nije bila prava Hrvatska.

"Nema tih para koje meni ovo mogu platit, to je jednostavno emocija", kaže Jerko Peko iz Imotskog. "Zajedništvo je najbitnije. Imali smo dosta ozljeda, malo su nas i s rasporedom zezali, ali smo se izvukli. Mislim da ćemo zbog toga biti još jači", dodaje Mario iz Imotskog.

Krenulo je obećavajuće, ali svaku našu pogrešku Njemačka je znala iskoristiti. Finale je izmaklo, ali medalja još nije. Treći uzastopni poraz Hrvatske od Njemačke – ekipe koja je dosad u ključnim utakmicama na velikim turnirima gubila upravo od nas. Ni nakon teške večeri, vjera u ovu generaciju - ne nestaje. Najvažnije trenutke polufinala ima Nikolina Matošević. Pogledajte prilog.