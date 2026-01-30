Hrvati otkrili kako liječe rukometnu nervozu: 'Kad gori skidam dres pa ga ponovo oblačim'

Hrvatska rukometna reprezentacija od 17.45 sati igra polufinale protiv Njemačke. Na putu do jedine zlatne medalje koja nedostaje hrvatskom rukometu stoji Njemačka, reprezentacija koja je Hrvatsku dva puta pobijedila u prijateljskim susretima uoči prvenstva.

No, večeras bit će, vjerujemo, ipak bitno drukčije. Sreću je Hrvatskoj poželio i jedan od najboljih rukometaša u povijesti Nikola Karabatić.

Maja Oštro Flis javila se iz krcate Boxen Arene u Herningu. "Europska rukometna federacija, danas oko 13 sati objavila jedno priopćenje nastavno na sve kritike izrečene na jučerašnjoj press konferenciji. Iduće Europsko prvenstvo za muškarce bit će bolje organizirano, neće se igrati utakmice dan za danom. Vodit će se više brige o odmoru igrača i reprezentacija", kazala je.

'Je li ostalo još živaca za novu dramatičnu utakmicu?'

Ispred nas su napeti sati pa smo u našoj redovnoj rubrici pitali i vas: 'Je li ostalo još živaca za novu dramatičnu utakmicu?' U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste ostavili na Facebook stranici net.hr-a.

Valentina Bulajić Sarajlić kaže: "Nije ostao ni jedan i sad mogu "mirno" gledati."

"Uzmem muhalicu i kuhaču i lupam od stol. Tako sam polomila more muhalica, a o kuhačama da ni ne pričam pa ručak miješam žlicom", priznaje Gordana Brkić.

Silvije Kovač ima zanimljvu metodu protiv rukometne nervoze. "Kad gori skidam dres pa ga ponovo oblačim i tako ponavljam", piše.

"Živaca ima dovoljno uz pojačano hodanje ispred televizora i vjeru u naše dečke i gospodina Sigurdssona", kaže Zlatica Kuharić.

Dorka Furdek vjeruje u naše rukometaše. "Ma ako naši dečki imaju snage i živaca nakon svega imam i ja, srca su to junačka", zaključuje.