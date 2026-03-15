KRASNO /

Barcelona opet pobjegla Realu, pogledajte golčinu Danija Olma

Foto: Javier Borrego/Zuma Press/Profimedia

Barcelona je prva na tablici La Lige sa 70 bodova i sada ima četiri više od drugoplasiranog Reala

15.3.2026.
18:51
Hina
Nogometaši Barcelone su kod kuće pobijedili Sevillu s 5-2, u utakmici 28. kola španjolske Primere, te povećali svoje vodstvo na ljestvici.

Trostruki strijelac za Barcelonu bilo je Brazilac Rafinha, iz jedanaesteraca u devetoj i 21. minuti, te u 51., a još su pogađali Dani Olmo u 38. i João Cancelo u 60. minuti.

Olmo je zabio krasan gol nakon brze akcije Katalonaca, a možete ga pogledati OVDJE.

Golove za Sevillu postigli su Oso u trećoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena i Švicarac Djibril Sow u drugoj minuti sudačke nadoknade.

Barcelona je prva na tablici sa 70 bodova i ima četiri više od drugoplasiranog Real Madrida. Sevilla je na 14. mjestu s 31 bodom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
