Nijemac nakon 42 godine u Australiji doselio u Međimurje: 'Nisam mogao zamisliti da ću jednog dana ovdje živjeti'

Velike životne promjene nerijetko dolaze onda kada se čovjek poželi maknuti od užurbanog načina života i pronaći mirnije mjesto za novu životnu fazu. Odluka o preseljenju u drugu državu mnogima nije laka, no nekima upravo takav potez pruža priliku za ispunjeniji i mirniji život.

Hardy Draheim (70) rodnu je Njemačku napustio s 26 godina, a novi dom pronašao je u Australiji, gdje je živio pune 42 godine. Ipak, nakon desetljeća provedenih na drugom kraju svijeta, supruga i on su poželjeli novu promjenu. Razmatrali su preseljenje u Portugal, Španjolsku i Francusku, no na kraju su odlučili život nastaviti u Hrvatskoj. Prodali su kuću i automobile u Australiji, spakirali stvari i doselili se u Pleškovec.

Strojarski inženjer se zbog posla selio diljem svijeta pa je tako osim Australije radio u Kini i Indoneziji, mijenjao je karijeru i na kraju je mirovinu sa suprugom odlučio dočekati u našoj zemlji. Tri godine kasnije, zadovoljni su kvalitetom života u Međimurju, više su posvećeni sebi i prirodnom uzgoju.

Hardy Draheim je za Net.hr ispričao zašto se sa suprugom odlučio doseliti baš u Hrvatsku, kako su se ovdje snašli te kako su ih prihvatili Međimurci.

Iz Njemačke u Australiju

Nakon završetka srednje škole i odsluženog vojnog roka, Hardy je studirao drvnu tehnologiju u Rosenheimu. Priznaje kako je vojska imala veliki utjecaj na njega, stoga i danas njeguje neke navike iz tog perioda.

"Primjerice, i danas slažem majice i košulje uredno, gotovo vojnički precizno, što je mojoj supruzi jako simpatično. Koristile su mi i dozvole za kamion i brod koje sam tada stekao, iako ih nisam često koristio", započinje.

Njemačku je napustio kada je imao 26 godina. Ono što će zauvijek pamtiti je trenutak kada se opraštao s roditeljima. Na aerodromu im je rekao da odlazi na samo nekoliko godina. "Bio je prosinac, temperatura oko -10, a dolazak u Sydney, gdje je bilo više od 35 stupnjeva Celzija, bio je šok koji nikada nisam zaboravio. Tih 'nekoliko godina' pretvorilo se u više od četiri desetljeća. Posao, brak i djeca promijenili su moje životne planove pa sam u Australiji živio od 1981. do 2023. godine", dodaje.

Promjena karijere

Kao strojarski inženjer specijaliziran za drvnu tehnologiju, Hardy je radio u pilanama diljem Australije, uglavnom u manjim ruralnim sredinama. Zbog prirode posla često se selio pa kaže kako je tijekom godina živio na gotovo dvadeset različitih adresa.

"Nakon brojnih promaknuća i preseljenja odlučio sam napustiti korporativni način života. Kupio sam radionicu za tokarenje drva i posvetio se izradi uporabnih i dekorativnih predmeta — od klupa, stolova i lampi do zdjela, pladnjeva i dječjih zvrkova. Taj posao bio je kreativan i ispunjavajući, ali s vremenom su mi počeli nedostajati tehnički izazovi pa sam se ponovno vratio savjetničkom radu. Tijekom karijere radio sam u Australiji, Kini i Indoneziji", ističe Hardy i napominje: "Tijekom pandemije koronavirusa imao sam sreću što sam radio za sebe i bavio se obnovom kuća. Restrikcije nas obrtnike nisu toliko pogađale pa je svakodnevica uglavnom tekla normalno. Kako sam se približavao mirovini, postupno sam zatvarao poslovne obveze i počeo razmišljati o novom životnom poglavlju."

Preseljenje iz Australije u Hrvatsku

Hardy naglašava kako je Njemačku napustio zbog sve veće birokracije, ali da su se slične promjene događale i u Australiji, iako ne u tolikoj mjeri. U Hrvatskoj su im, iskreno priznaju, zasad, sve administrativni procesi prošli bez većih komplikacija.

Bračni par je deset godina živio u Zapadnoj Australiji, svega nekoliko metara od Indijskog oceana. "Život uz more ima svoje prednosti, ali i mane. Sol i pijesak bili su posvuda, prozori nikada nisu bili potpuno čisti, a morska vegetacija znala se tjednima zadržavati uz obalu", kaže ovaj Nijemac.

Početkom 2023. godine odlučili su se preseliti u Hrvatsku. Hardy je u svibnju došao pogledati četiri kuće koje su prethodno pronašli na internetu. "Jedna nam se odmah svidjela. Dali smo ponudu, potpisali ugovor i kupili automobil prije povratka u Australiju. U lipnju smo prodali kuću, spremili stvari, a u srpnju se, zajedno s naša dva psa, uselili u novi dom", prisjeća se.

Hardy je posebno zahvalan zajednici "Expats in Croatia" na pomoći koju su im pružili. Svu dokumentaciju pripremili su unaprijed kako bi administrativni dio prošao što brže i lakše. "Boravišne dozvole dobili smo početkom kolovoza, a službenica u MUP-u bila je iznimno susretljiva. Bez znanja hrvatskog jezika nije uvijek bilo lako, ali uz malo strpljenja i osmijeha sve se riješilo bez problema", dodaje.

Zadovoljni su zdravstvenim sustavom i veterinarima

Kažu kako su imali pozitivno iskustvo i s hrvatskim zdravstvenim sustavom. "Pronašli smo liječnicu obiteljske medicine čiji je engleski jezik puno bolji od mog hrvatskog. Pristup specijalistima bio je jednostavan, laboratorijske pretrage besplatne, a zdravstveni sustav pokazao se vrlo organiziranim i pristupačnim. Sve smo mogli riješiti na engleskom jeziku, uz mnogo ljubaznosti i razumijevanja. U HZZO smo se prijavili vrlo brzo, a dopunsko osiguranje pokazalo se odličnim izborom. Osim manjih participacija za pojedine lijekove, gotovo sve zdravstvene usluge bile su besplatne, što je velika razlika u odnosu na Australiju", tvrdi Hardy.

Osim zdravstvenog sustava, isto mišljenje dijele i za veterinare. Kao vlasnici pasa brzo su upoznali ljude sličnih interesa u lokalnoj veterinarskoj ambulanti, stoga Nijemac ističe: "Neka poznanstva pretvorila su se i u prijateljstva, a za komunikaciju su bili dovoljni engleski i njemački jezik."

Hrvatska tradicija i hrana

Kao umirovljenici posebno uživaju u hrvatskoj kulturi ispijanja kave kao i mnogi stranci koji su se doselili ovdje. "Imamo omiljena mjesta za ručak, kolače ili toplu čokoladu, a u lokalnoj pizzeriji i trgovinama već me poznaju po imenu", iskreno kaže Hardy.

"Ražnjiće, ćevape i ajvar zavolio sam još tada, prije pola stoljeća, a jednako ih volim i danas. Odrastao sam uz krumpir kao osnovu njemačke kuhinje pa mi domaća hrana ovdje nikada nije bila strana. Posebno volimo lokalnu slastičarnicu s izvrsnim kremšnitama i toplom čokoladom", komentira ovaj Nijemac.

Kvaliteta života u Hrvatskoj

Kuća koju je bračni par kupio, imala je veliko potkrovlje koje je nekada služilo kao spremište. Hardy kaže kako je oduvijek želio urediti takav prostor pa se sam prihvatio posla: "Trebalo mi je više od godinu dana, a istovremeno sam uređivao i veliko dvorište te voćnjak. Sada ovdje dozrijeva moje prvo vino, a bobičasto voće daje toliko uroda da džema imamo više nego što možemo potrošiti."

Iako žive na kraju male seoske ceste, uz bukovu i hrastovu šumu, susjedi su im udaljeni nekoliko stotina metara, a Hardy tvrdi kako mnogi govore njemački te da su ljubazni susjedi. "Pomažemo jedni drugima, razgovaramo preko ograde i razmjenjujemo proizvode iz vrtova. Znanje hrvatskog jezika svakako bi olakšalo svakodnevicu, no u Međimurju starije generacije često razumiju njemački, dok mlađi vrlo dobro govore engleski. U ove tri godine ozbiljnijih jezičnih problema gotovo da nismo ni imali", objašnjava.

Danas bračni par uživa u mirnijem i sporijem načinu života. "Odlazak u kupovinu u Čakovec znači tek kratku vožnju, za razliku od stotina kilometara koje smo prelazili u Australiji. Hrana je kvalitetnija, sezonske namirnice doista imaju okus kakav bi trebale imati, a ne poput proizvoda iz velikih trgovačkih lanaca koji su dostupni tijekom cijele godine, ali često bez pravog okusa. Posebno uživamo u izletima u Sloveniju i životu bez turističkih gužvi. Više nam odgovaraju brežuljci, priroda i mir. Internetska veza u brežuljkastim krajevima zna biti izazov, no s vremenom se i to poboljšalo. U lokalnoj poslovnici naišao sam na djelatnika koji je razumio sve moje tehničke zahtjeve pa danas imamo stabilnu i brzu vezu", kaže.

Prednosti Hrvatske

"Putovanja u Njemačku sada su puno jednostavnija. Do moje sestre i njezine obitelji treba nam oko tisuću kilometara vožnje, umjesto 25 sati leta. Oni obožavaju naš kraj zbog mira, čistog zraka i šuma koje su doslovno nadohvat ruke", pojašnjava.

Kako svaki kraj ima svoje posebnosti, tako ima i Međimurje pa kaže: "Ovdje se posebno primjećuje koliko ljudi brinu o vrtovima i grobljima — sve je uredno, gotovo pedantno održavano. Kuće, s druge strane, pokazuju potpuni kontrast: od potpuno novih građevina do starih ruševina, često jednih pokraj drugih. Automobili su uglavnom vrlo novi, dok su traktori posebna priča — neki su moderni i moćni, a drugi stari više od pola stoljeća, no i dalje služe za prijevoz drva i rad u polju. To je život na selu."

Hardy kaže kako je prvi put tadašnju Jugoslaviju posjetio prije gotovo 50 godina, neposredno prije završetka srednje škole. "Tada nisam mogao ni zamisliti da ću se jednog dana ovdje vratiti živjeti. Danas nam sigurnost, mir, i kratke udaljenosti potvrđuju da smo donijeli ispravnu odluku", zaključuje.

